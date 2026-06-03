Menšík ustál drama a zůstal klidný i při sedmém mečbolu. Bojoval jsem až do konce, řekl

DNES, 09:00
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Jakub Menšík v souboji talentů s Joaem Fonsecou potvrdil, že rozhodně nepatří do stínu brazilského teenagera. Na French Open s ním neztratil ani set a postoupil do premiérového čtvrtfinále na grandslamu. Zápas zaujal především dramatickou koncovkou, ve které český tenista využil až sedmý mečbol. "Bylo velmi těžké zůstat soustředěný až do konce," řekl po vítězství.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Fonseca Joao
Jakub Menšík proměnil ve čtvrtfinále až sedmý mečbol (@ REUTERS)

Menšík je na French Open k nezastavení. Po zvládnutém boji s Marianem Navonem ve druhém kole vyřadil i dva favority Alexe de Minaura a Andreje Rubljova. Ve čtvrtfinále poté nedal šanci ani brazilskému talentu Fonsecovi, se kterým neztratil ani set. Stal se tak prvním hráčem narozeným v roce 2004 a mladším, který se na grandslamu probojoval mezi čtyřku nejlepších.

"Stále jsem trochu v zápase. Joao je skvělý chlap a bojovník. Věděl jsem, že to bude velmi těžké. Bylo to naše druhé vzájemné setkání a oba jsme do něj vstoupili trochu nervózně," hodnotil Menšík ihned po zápase, ve kterém proměnil po dvou hodinách a 44 minutách až sedmý mečbol.

"Na konci jsme oba zahráli několik skvělých úderů. Jsem rád, že se mi ve třetím setu podařilo vrátit zpátky do zápasu. Byl jsem dvakrát brejk dole. Jsem šťastný, že jsem zůstal soustředěný, udržel jsem se v zápase a bojoval jsem až do konce," komentoval průběh třetí sady, ve které dlouho tahal za kratší konec.

Zlomový byl až desátý game, ve kterém Fonseca podával na vítězství v setu a nevyužil setbol. Menšík následně proměnil svůj pátý brejkbol a poslal sadu do dramatické koncovky.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V té Menšík nejdříve nevyužil šest mečbolů za stavu 6:5 a následně došlo na tie-break. I přesto zůstal český tenista, na rozdíl od mnohých fanoušků, ledově klidný, což se zdálo i Àlexi Corretjovi, který s ním dělal po zápase rozhovor.

"V posledním gamu a následném tie-breaku jsem předvedl jeden ze svých dosud nejlepších výkonů. Bylo to velmi těžké zůstat soustředěný až do konce. Měl jsem několik mečbolů, ani nevím, jestli ten poslední úder byl dobrý, nebo out, mohl už být konec. Ale jsem rád, že jsem zvládl tie-break a dokázal jsem posunout svou hru ještě více vpřed," dodal český tenista.

"Musel jsem se soustředit hlavně na servis a return. Od základní čáry jsme oba hráli rychle. Bylo to o tom si otevřít kurt, často chodit na síť a zůstat agresivní," poodhalil taktiku na brazilského soupeře Menšík, kterého nyní čekají dva dny volna.

V semifinále se v jednom z největších zápasů své kariéry utká s aktuálně největším favoritem turnaje a světovou trojkou Alexanderem Zverevem. Proti Němcovi, který na turnaji zatím ztratil pouze jeden set, jediné předchozí vzájemné utkání letos v Madridu prohrál v rozhodující sadě.

Famózní Menšík je poprvé v semifinále grandslamu!

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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pantera1
03.06.2026 09:35
Bylo to včera Kubíčku parádní, Džaolinek dostal pěknou stopku, krásně se mi usínalo. Teď ještě Sašenku porazit a finále je tvoje .
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Lad
03.06.2026 09:19
Zverev by ho mel porazit. Je to 10 let velezkusena extratrida a dvernik tri nejlepsich hracu na svete. Rovnez je to mozna jeho posledni realna sance ziskat prvni GS, ale neco mi rika, ze zase odejde s prazdnou. Muze to byt peknej masakr o hlave. Kurz by mel byt spise tak 1:2,5 ne 1:5. No Mensik musel mistni pesimisticke glosatory prekvapit.
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gigin
03.06.2026 09:18
Po dlouhé době jsem byl schopný se dívat na celý zápas. Bylo to fajňučké. Mi se hlavně líbí, jak ti mladí moc nezdržují. Ani ve hře ani mezi výměnama. Samozřejmě pak rychlost, agrese, ale i ta přesnost.. děsivé :-D
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NOLE_unvaccinated_GOAT
03.06.2026 09:34
Tenis není fotbal, kde se zdržuje tak moc, že se z 90 min hraje čistého času třeba jen 38.
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gigin
03.06.2026 09:43
Tož ale já jsem myslel třeba ty přehazovače Můru, Djoka, Nadala a tak dřív no, plus jejich pauzy mezi výměnama.
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