České tenistky v deštivém Čennaí stále čekají. Fruhvirtová ani Bartůňková dnes hrát nebudou
Déšť v indickém Čennaí netrápí pouze pořadatele a fanoušky, ale také samotné hráčky, které budou muset turnaj dohrávat ve zkráceném počtu dní. Navíc ty, které by prohrály hned na úvod už mohly považovat sezonu za uzavřenou. Na zápas prvního kola si tak do minimálně středy budou muset počkat obě Češky Fruhvirtová i Bartůňková. Pořadatelé od zítra očekávají lepší počasí a pokusí se spoždění dohnat.
Trochu horší to má starší z talentovaných sester, která měla ke svému utkání proti Foonové z Francie nastoupit už v pondělí. V Čennaí se podnik odehrává poprvé po tříleté pauze, a tak je zde nadějná Češka obhájkyní titulu. Právě v roce 2022 zde zapsala dosud stále životní úspěch a doufá, že v jihovýchodní indické metropoli znovu nastartuje svou kariéru, která v posledních letech spíše upadá.
Bartůňková by zde ráda zapsala další úspěšný turnaj. V posledních měsících se jí stejně jako ve většině sezony dařilo a zaslouženě se posunula až na 132. místo žebříčku. Po úspěšných antukových podnicích ITF se jí zadařilo především na podniku WTA 500 v mexické Guadalajaře, kde padla až v semifinále. Následně došla do finále menšího podniku v tureckém Samsunu. Minulý týden ale v Tokiu skončila hned na úvod.
Přestože není jasnou favoritkou, má pro první kolo určitě hratelnou soupeřku. Sedmá nasazená Birellová má letos jen mírně pozitivní bilanci 32:27 a více než čtyři měsíce nedokázala vyhrát dvakrát po sobě. Od Wimbledonu dokonce prohrála 11 z 15 duelů.
Nový komentář
