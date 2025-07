České trio v Kanadě: Muchová s velkým otazníkem, Menšík i Lehečka v roli favorita

Trojice českých tenistů ve středu vstoupí do prestižní tisícovky Canadian Open. Karolína Muchová (28), která v posledních měsících bojovala se zraněním, bude hrát v Montrealu proti kvalifikantce Antonii Ružičové. V Torontu se představí Jakub Menšík (19) s Jiřím Lehečkou (23) a oba budou proti americkým soupeřům plnit roli favorita.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 30. 7.

Češi v akci

Menšík (12-ČR) - Boyer (USA) | Toronto | Court 1 (20:00 SELČ)

Lehečka (19-ČR) - McDonald (USA) | Toronto | Court 4 (21:30 SELČ)

Muchová (11-ČR) - Ružičová (Chorv.) | Montreal | Court 5 (21:30 SELČ)

Lehečka i Menšík v roli favorita

Jiří Lehečka zahájí svůj teprve druhý kariérní start na Canadian Open jako velký favorit. V posledních týdnech sice ztratil skvělou formu, kterou se prezentoval v přípravě na Wimbledon, nicméně do úvodního zápasu v Torontu má velmi příznivý los. Mackenzie McDonald totiž už přes rok čeká na vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a prohrál posledních 14 soubojů se soupeři figurujícími v TOP 30 žebříčku, tato série se táhne od předloňského září. Lehečka by měl potvrdit roli favorita, ovšem v aktuálním roce se mu vůbec nedaří na podnicích Masters. Za sebou jich má pět a úvodní zápas vyhrál pouze v dubnu na antuce v Monte Carlu.

Jakub Menšík je členem TOP 20, ale jeho výkonnost z posledních týdnů takovému postavení rozhodně neodpovídá. Na čtyřech z posledních pěti turnajů neporazil více než jednoho soupeře a do US Open Series tak nevstoupí v ideální formě. Proti Tristanovi Boyerovi by ale měl vylepšit svou vynikající kariérní úspěšnost 7:1 v úvodních zápasech na Masters. Američan ještě nikdy nebyl v TOP 100 žebříčku, dosud nepřekročil druhé kolo na nejvyšším okruhu a jasně prohrál oba předchozí souboje s někým z TOP 50 hodnocení. Navíc do Toronta přijel s mizernou letošní bilancí 13:22 a sérií šesti porážek. Menšík je obrovským favoritem, nicméně letos má bilanci 7:3 s hráči mimo TOP 100 žebříčku a až na pár výjimek nebyl příliš přesvědčivý.

Muchová je velkým otazníkem

Roli favoritky bude v úvodním zápase plnit také Karolína Muchová v Montrealu. Na rozdíl od krajanů Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka je ale její forma i zdravotní stav velkým otazníkem. V posledních měsících totiž bojovala se zraněním levého zápěstí, nemohla hrát obouručný bekhend a od začátku dubna odehrála jen tři nepovedené turnaje. Proti sobě bude mít kvalifikantku Antonii Ružičovou, která je ve druhém kole se štěstím, protože v tom úvodním prohrávala už 2:6, 0:4 s Anastasií Potapovovou, proti níž zapsala svůj premiérový skalp TOP 50. Za normálních okolností by Muchová nejspíše měla jasně navrch, teď má ovšem Ružičová solidní šanci zvládnout svůj premiérový duel s někým z nejlepší dvacítky pořadí.

Středeční program / Montreal

CENTRE COURT (od 17:00 SELČ)

1. Samsonovová (13-) - Ósakaová (Jap.)

2. Hanyu Guo (Čína) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 18:30 SELČ

3. Sakkariová (Řec.) - Pegulaová (3-USA)

4. Bencicová (17-Švýc.) - Bouchardová (Kan.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ

5. Rachimovová (-) - Svitolinová (10-Ukr.)



ROGERS (od 17:00 SELČ)

1. Keysová (6-USA) - Siegemundová (Něm.)

2. Tausonová (16-Dán.) - Bronzettiová (It.)

3. Erraniová/Paoliniová (1-It.) - B. Fernandezová/L. Fernandezová (Kan.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

4. Raducanuová (Brit.) - Stearnsová (32-USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ

5. Anisimovová (5-USA) - Sunová (N. Zél.)



COURT 5 (od 17:00 SELČ)

1. Linetteová (25-Pol.) - Sevastovová (Lot.)

2. Zarazúaová (Mex.) - Ostapenková (22-Lot.)

3. Mertensová (19-Belg.) - Kalinská (-) / nejdříve ve 20:00 SELČ

4. Muchová (11-ČR) - Ružičová (Chorv.)



COURT 6 (od 17:00 SELČ)

1. Kasatkinová/Nosková (Austr./ČR) - Danilinová/Kruničová (Kaz./Srb.)

Středeční program / Toronto

CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)

1. Mannarino (Fr.) - Shelton (4-USA)

2. Diallo (27-Kan.) - Gigante (It.)

3. Marozsán (Maď.) - Auger-Aliassime (21-Kan.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ

4. Carballés (Šp.) - Fritz (2-USA)



MOTOROLA RAZR GRANDSTAND COURT (od 17:00 SELČ)

1. Rubljov (6-) - Gaston (Fr.)

2. Cobolli (13-It.) - Galarneau (Kan.)

3. Tiafoe (7-USA) - Watanuki (Jap.)

4. Tsitsipas (23-Řec.) - O'Connell (Austr.) / nejdříve ve 23:00 SELČ

5. Comesaňa (Arg.) - De Minaur (9-Austr.)



COURT 1 (od 18:30 SELČ)

1. Vukic (Austr.) - Norrie (31-Brit.)

2. Menšík (12-ČR) - Boyer (USA)



COURT 4 (od 18:30 SELČ)

1. Yunchaokete Bu (Čína) - Sonego (28-It.)

2. Nakashima (25-USA) - Quinn (USA)

3. Lehečka (19-ČR) - McDonald (USA)

