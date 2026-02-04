Česku v Davis Cupu chybí dvě velké opory. Určitě jsme favorité, nepochybuje Lehečka
"Ani to neřeším. Není to poprvé, co hraju jako týmová jednička. Je to tak, jak to je. Musíme se s tím smířit. Samozřejmě jsme všichni doufali, že tady bude Kuba s námi. Ale chápeme to, zdraví je přednější. Teď se musíme soustředit na to, abychom se dobře připravili. I bez Kuby máme dobrý a silný tým. Určitě jsme favorité," řekl Lehečka.
Šestnáctý hráč světa Menšík se omluvil kapitánovi Tomáši Berdychovi kvůli zranění břišního svalu, které ho nepustilo do osmifinálového utkání s Novakem Djokovičem na nedávném Australian Open. Macháč se účastní turnaje ve francouzském Montpellier. Vedle Lehečky jsou tak v pětičlenné nominaci 96. hráč světa Dalibor Svrčina, Maxim Mrva (324.) a deblisté Petr Nouza s Patrikem Riklem.
Kvalifikace se uskuteční v Jihlavě 7. a 8. února. V sobotu se odehrají dvě dvouhry, program bude pokračovat v neděli čtyřhrou a následovat by měly zbývající dvě dvouhry. Podle Lehečky by bylo ideální, kdyby Češi vedli už po prvním dnu 2:0 na zápasy. Nechce ale nic podcenit.
"Byl by to ideální plán. Budeme se všichni snažit udělat maximum, aby to vyšlo. Je to ale Davis Cup. Tam vždy platilo a platí, že se papírové předpoklady malinko srovnávají a mažou. O to se budeme snažit být pečlivější, abychom nic takového nepřipustili. Nejdůležitější bude individuálně se co nejlépe připravit. To bude alfa a omega toho, aby se nám tu dařilo," uvedl Lehečka.
Čtyřiadvacetiletý hráč z Kněžmostu se pokusí spravit chuť po nevydařeném úvodu sezony. Kvůli zranění kotníku odstoupil z turnaje v Brisbane, následně se odhlásil z Adelaide a na grandslamovém Australian Open nestačil hned v 1. kole na Francouze Arthura Géu.
"Po příletu z Austrálie jsem si dal pár dní volno, abych doléčil bolavý kotník. A předtím, než jsem se přesunul do Jihlavy, jsem absolvoval tréninkový blok. Tady vše probíhá, jak chceme," řekl Lehečka.
Těšil se na domácí atmosféru v Jihlavě. Kapacita nové Horácké arény je 5500 míst. Utkání je vyprodané. "Hrát doma je vždycky to nejlepší, co může být. V Česku bohužel nemáme žádný turnaj ATP, což je strašná škoda a moc nás to mrzí, takže Davis Cup je jediná šance, jak se představit před domácím publikem. Budeme se snažit si to užít a hlavně zvítězit," prohlásil svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Se Švédskem se Češi utkají poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Při absenci Eliase Ymera by roli jedničky soupeře měl plnit 408. hráč světa Olle Wallin. V nominaci je také Leo Borg, syn legendárního Björna Borga.
"Švédskou soupisku jsme zatím nestudovali. Ten první den (přípravy) byl mířený k tomu, abychom si zvykli na podmínky. Je to jedna z věcí, kterou budeme studovat, ale až v momentech těsně před zápasy. Zatím to bylo o tom si zvyknout a rozkoukat se," řekl Lehečka.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře