Češky bojují v kvalifikaci na Livesport Prague Open: Jana Kovačková končí, Malečková postupuje

Šest českých tenistek čekají kvalifikační souboje o účast na pražském turnaji Livesport Prague Open. Hlavní soutěž startuje v pondělí a jistou účast v ní má devět domácích hráček. Kvalifikační boje čekají na Alenu Kovačkovou (17), Miriam Škoch (28), Terezu Martincovou (30) a Denisu Hindovou (23). Ze hry už je Jana Kovačková (15), která nestačila na Srbsku Ninu Stojanovičovou (28) a podlehla po setech 6:2, 3:6 a 3:6. Postup naopak jako první z Češek slaví Jesica Malečková.

J. Kovačková - Stojanovičová 6:2, 3:6, 3:6

Ze hry je už patnáctiletá Jana Kovačková, která nestačila na Srbku Ninu Stojanovičovou a podlehla po setech 6:2, 3:6 a 3:6. Do zápasu přitom mladá Češka vstoupila výborně, když v úvodní sadě třikrát vzala své soupeřce podání a po 33 minutách šla do vedení 1:0.



Ve druhém dějství Kovačková přišla o vlastní servis jen jednou, i to však zkušené soupeřce stačilo k výhře 6:3 a srovnání na 1:1. Úvod rozhodující sady vyšel mnohem lépe Stojanovičové, která šla do vedení 3:0 a náskok už nepustila. Po hodině a 48 minutách boje slavila vítězství 2:6, 6:3, 6:3.

Do druhého kola naopak postupuje Jesika Malečková, která si po třísetové bitvě poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou 6:4, 3:6 a 7:5.

Malečková - Okamurová 6:4, 3:6, 7:5

Do druhého kola naopak postupuje Jesika Malečková, která si po třísetové bitvě poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou 6:4, 3:6 a 7:5. Rodačka z Berouna v úvodní sadě sice dvakrát přišla o podání, na returnu však byla úspěšná hned ve třech případech a úvodní sadu tak získala za hodinu hry 6:4. Rozhodující moment druhého setu přišel za stavu 4:3 pro Okamurovou, kdy Malečková zaváhala na servisu a sadu stejným poměrem ztratila.



Do rozhodující sady vstoupila Češka výborně, když vedla už 4:1. O náskok však rychle přišla a zápas zamířil do dramatické koncovky. Za stavu 6:5 však Malečková podruhé v sadě vzala soupeřce servis a po třech hodinách a deseti minutách boje mohla slavit postup.

Podrobnosti připravujeme...