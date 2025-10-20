Český duel v Tokiu skončil skrečí. Vondroušová kvůli bolestem ramene vzdala utkání s Muchovou
Vondroušová – Muchová 2:6, 0:1 skreč Vondroušová
Muchová byla ze začátku jasně lepší hráčkou a získala podání krajanky hned ve druhé hře a dostala se do vedení 2:0 a 40:0. V tu chvíli ale Vondroušová zabrala, skvělými přechody na síť a vítězným returnem se dostala k brejkbolu. Ten však nevyužila a favorizovaná Češka brejk potvrdila. Další šanci měla v šestém gamu, tu ale nevyužila. Přesto se jí v závěru sady povedlo sebrat podání krajanky podruhé a po vítězném úderu a 40 minutách hry získala první set.
Vondroušová si hned v úvodním gamu druhé sady aktivní hrou vypracovala brejkbol, ale nabídnutou šanci zahodila lehkým úderem do sítě a nasazená osmička si opět podání pohlídala. Následně si bývalá wimbledonská vítězka vyžádala ošetření, kvůli bolestem levého ramene, které ji často trápilo i v minulosti. Ani k tomu ale nedošlo a musela zápas skrečovat.
"Rozhodně to není cesta, kterou bych chtěla proti dobré kamarádce vyhrát. Soucítím s ní a přeji jí jen to nejlepší, aby byla znovu zdravá," řekla na kurtu Muchová, která hraje v Tokiu poprvé. Poděkovala také fanouškům, kteří ji přišli podpořit.
Bývalá wimbledonská šampionka se po šestitýdenní pauze způsobené zraněním kolene, které si přivodila během US Open, vrátila do turnajového kolotoče a na obou asijských pětistovkách v čínském Ningbu i teď v Tokiu narazila na krajanku Muchovou, která jejich duel minulý týden bez problémů vyhrála a v turnaji pokračuje i nyní.
Muchová si tak zahraje o čtvrtfinále a bude chtít napravit zaváhání z Ningba. V Číně na výhru nad krajankou nenavázala a v dalším zápase nedotáhla vedení proti Dianě Šnajderové, proti které v posledních dvou setech předvedla mnoho nevynucených chyb a obě sady snadno prohrála. V Japonsku ji čeká talentovaná Australanka Maya Jointová, která přehrála po boji 1:6, 7:6, 6:2 Švýcarku Viktoriju Golubicovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Špatná zpráva: Markéta je už zase zraněná a letošní sezona už pro ní zřejmě skončila ...