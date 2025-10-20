Český duel v Tokiu skončil skrečí. Vondroušová kvůli bolestem ramene vzdala utkání s Muchovou

WTA TOKIO - Karolína Muchová (29) se znovu po týdnu střetla s Markétou Vondroušovou (26) a i tentokrát v turnaji pokračuje favorizovaná Češka. Bývalá wimbledonská šampionka, která po US Open měla pauzu šest týdnů kvůli zranění kolene, v Tokiu s krajankou nedokázala držet krok musela za stavu 2:6, 0:1 vzdát kvůli bolestem ramene. Muchovou v boji o čtvrtfinále čeká talentovaná Australanka Maya Jointová.
Markéta Vondroušová musel utkání s Karolínou Muchovou skrečovat (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Vondroušová – Muchová 2:6, 0:1 skreč Vondroušová

Muchová byla ze začátku jasně lepší hráčkou a získala podání krajanky hned ve druhé hře a dostala se do vedení 2:0 a 40:0. V tu chvíli ale Vondroušová zabrala, skvělými přechody na síť a vítězným returnem se dostala k brejkbolu. Ten však nevyužila a favorizovaná Češka brejk potvrdila. Další šanci měla v šestém gamu, tu ale nevyužila. Přesto se jí v závěru sady povedlo sebrat podání krajanky podruhé a po vítězném úderu a 40 minutách hry získala první set.

Vondroušová si hned v úvodním gamu druhé sady aktivní hrou vypracovala brejkbol, ale nabídnutou šanci zahodila lehkým úderem do sítě a nasazená osmička si opět podání pohlídala. Následně si bývalá wimbledonská vítězka vyžádala ošetření, kvůli bolestem levého ramene, které ji často trápilo i v minulosti. Ani k tomu ale nedošlo a musela zápas skrečovat.

"Rozhodně to není cesta, kterou bych chtěla proti dobré kamarádce vyhrát. Soucítím s ní a přeji jí jen to nejlepší, aby byla znovu zdravá," řekla na kurtu Muchová, která hraje v Tokiu poprvé. Poděkovala také fanouškům, kteří ji přišli podpořit.

Bývalá wimbledonská šampionka se po šestitýdenní pauze způsobené zraněním kolene, které si přivodila během US Open, vrátila do turnajového kolotoče a na obou asijských pětistovkách v čínském Ningbu i teď v Tokiu narazila na krajanku Muchovou, která jejich duel minulý týden bez problémů vyhrála a v turnaji pokračuje i nyní.

Muchová si tak zahraje o čtvrtfinále a bude chtít napravit zaváhání z Ningba. V Číně na výhru nad krajankou nenavázala a v dalším zápase nedotáhla vedení proti Dianě Šnajderové, proti které v posledních dvou setech předvedla mnoho nevynucených chyb a obě sady snadno prohrála. V Japonsku ji čeká talentovaná Australanka Maya Jointová, která přehrála po boji 1:6, 7:6, 6:2 Švýcarku Viktoriju Golubicovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
tommr
20.10.2025 11:56
Dobrá zpráva: Karolína postupuje a ve druhém kole nenarazí na obávanou Golubic ...
Špatná zpráva: Markéta je už zase zraněná a letošní sezona už pro ní zřejmě skončila ...
asgard33
20.10.2025 13:14
Já bych na tom zápase viděl ještě jedno pozitivum a to že se Muška před dalším zápasem moc neunavila...
Mantra
20.10.2025 11:46
pro coma - až přijde ze školy - \_/
Serpens
20.10.2025 11:44
Takže zase jiné zranění, než na US Open. Markétu ta smůla opravdu nešetří.
ladinec
20.10.2025 13:47
MOŽNÁ KARMA......
Serpens
20.10.2025 14:07
Za co, za BJKC? Markétě vzhledem k posledním týdnům nikdo nic moc nevyčítá.
subaru
20.10.2025 11:36
Takovéto držení rakety od malička většinou později přináší problémy se zápěstím, loktem nebo ramenem.
Reagovat
Otmar
20.10.2025 11:26
To je velmi mrzutý konec. Chce se mi říct, že tohle si Markéta nezaslouží, opravdu ne. Těžko říct, jestli jde o nedoléčené zranění nebo o nějakou čerstvou záležitost, ale je to na dvě věci...... Muška hrála to, co posledně platilo, lifty nenechala vyskočit a hrála je po dopadu a vyplatilo se. Pravda, asi jsme si to takhle nikdo nepřál!
Mantra
20.10.2025 11:21
Myslím, že Moucha vyletí zítra
honza.khp
20.10.2025 11:20
je mi té Maky hrozně líto asi chtěla něco uhrát kvůli nasazení na AO ale jestli to stojí za zhoršování zranění?
zfloyd
20.10.2025 11:18
jedna z těch našich skleněnek to holt zabalit musela
A211
20.10.2025 11:17
Markéta V vzdala chudák holka.
Hellnatty
20.10.2025 11:19
Mantra
20.10.2025 11:14
a máme tu medical
HAJ
20.10.2025 11:17
Tak to měla Muška na rozehrání v suchém triku.
lvicek
20.10.2025 10:52
Zatím tedy Muška Maky zase drtí... Tyhle opakovaný losy po týdnu jsou fakt na nic :(.
Mantra
20.10.2025 11:13
no ale je fajn, že hrají. Vzpomínám na doby, kdy Plíšková s Kvitovou se tomu vyhýbaly jak to šlo, i nenastoupením do turnaje.
lvicek
20.10.2025 12:04
Moc si nepamatuju, že by Petra nějak nenastupovala do turnajů, a to jsem ji dost sledovala, ale možná mě paměť klame.
