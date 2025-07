Češky v kvalifikaci na Livesport Prague Open: Jana Kovačková končí, její sestra slaví cenný skalp

Šest českých tenistek vstoupilo do kvalifikačních bojů o účast v hlavní soutěži Livesport Prague Open, která startuje v pondělí. V ní má jistou účast devět domácích hráček. Postup do finálového kvalifikačního kola slaví Alena Kovačková (17) a Jesika Malečková (30), ze hry venku je naopak Jana Kovačková (15). Na své zápasy ještě čekají Miriam Škoch (28), Tereza Martincová (30) a Denisa Hindová (23).

J. Kovačková - Stojanovičová 6:2, 3:6, 3:6

Své působení ve Stromovce již ukončila patnáctiletá Jana Kovačková, která nestačila na Srbku Ninu Stojanovičovou a podlehla po setech 6:2, 3:6 a 3:6. Do zápasu přitom mladá Češka vstoupila výborně, když v úvodní sadě třikrát vzala své soupeřce podání a po 33 minutách šla do vedení 1:0.



Ve druhém dějství Kovačková přišla o vlastní servis jen jednou, i to však zkušené soupeřce stačilo k výhře 6:3 a srovnání na 1:1. Úvod rozhodující sady vyšel mnohem lépe Stojanovičové, která šla do vedení 3:0 a náskok už nepustila. Po hodině a 48 minutách boje slavila vítězství 2:6, 6:3, 6:3.

Do druhého kola naopak postupuje Jesika Malečková, která si po třísetové bitvě poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou 6:4, 3:6 a 7:5.

Jana Kovačková dohrála v prvním kole kvalifikace. (@ @ ČTK / Lebeda Pavel)

Malečková - Okamurová 6:4, 3:6, 7:5

Do druhého kola naopak postupuje Jesika Malečková, která si po třísetové bitvě poradila s Japonkou Kyokou Okamurovou 6:4, 3:6 a 7:5. Rodačka z Berouna v úvodní sadě sice dvakrát přišla o podání, na returnu však byla úspěšná hned ve třech případech a úvodní sadu tak získala za hodinu hry 6:4. Rozhodující moment druhého setu přišel za stavu 4:3 pro Okamurovou, kdy Malečková zaváhala na servisu a sadu stejným poměrem ztratila.



Do rozhodující sady vstoupila Češka výborně, když vedla už 4:1. O náskok však rychle přišla a zápas zamířil do dramatické koncovky. Za stavu 6:5 však Malečková podruhé v sadě vzala soupeřce servis a po třech hodinách a deseti minutách boje mohla slavit postup. Ve finálovém kole se utká s Italkou Fossaovou.

A. Kovačková – Rodionová 6:1, 6:7, 7:6



Alena Kovačková, které v žebříčku patří až 768. místo, vstoupila do zápasu proti favorizované Australance Arině Rodionové, 216. hráčce světa, ve velkém stylu, když ovládla úvodních pět her zápasu. Až poté se zaskočená favoritka zmohla alespoň na čestný game, na více než porážku 1:6 však nedosáhla. Ve druhém setu vedla Kovačková 6:5 a šla na podání, utkání se jí ale uzavřít nepodařilo a v následném tie-breaku padla 2:7.



Ani nepovedený závěr druhého dějství však českou tenistku nerozhodil. Rychle se dostala do vedení 4:1 a zdálo se, že utkání nebude mít problém dotáhnout do vítězného konce. Rodionová se ale nevzdala, zápas srovnala a o postupující tak musela znovu rozhodnout zkrácená hra. V ní už ale starší ze sester Kovačkových nezaváhala. Vyhrála ji jasně 7:1 a po dvou hodinách a 38 minutách se mohla radovat z cenného vítězství.

O účast v hlavní soutěži se Alena Kovačková utká s Italkou Stefaniniovou.

Podrobnosti připravujeme...