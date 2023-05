Češky znají los finálového turnaje BJK Cupu. Ve skupině smrti se utkají se Švýcarskem a USA

Finálový turnaj se bude hrát 7. až 12. listopadu v Seville. Ze čtyř tříčlenných skupin postoupí vždy vítěz do semifinále. Loni v Glasgow české tenistky porazily ve skupině 2:1 USA i Polsko a v semifinále nestačily na Švýcarsko, které následně po finálové výhře nad Austrálii poprvé v historii tuto týmovou soutěž vyhrálo.

Na finálový turnaj Češky postoupily díky dubnovému vítězství nad Ukrajinou v kvalifikačním duelu hraném na neutrální půdě v Beleku. Američanky zdolaly Rakousko a Švýcarky měly stejně jako poražené finalistky Australanky účast na finálovém turnaji jistou.

Which Group is the toughest!?



Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals, Seville 7-12 November #BJKCup pic.twitter.com/hwlZ47k7sP