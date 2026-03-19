Cestovní trable Medveděva neberou konce. Virální reakcí pobavil miliony fanoušků
Medveděvovi se po loňské krizi začala od začátku nové sezony opět dařit na tenisových dvorcích. Letos si připsal už dva tituly, když slavil na dvěstěpadesátce v Brisbane a pětistovce v Dubaji. Následně ve skvělé jízdě pokračoval i v Indian Wells, kde padl až ve finále.
Mimo kurty se mu však lepí smůla na paty a to především během cestování. Po svém posledním triumfu zůstal uvězněn na hotelu ve Spojených arabských emirátech kvůli válečnému konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem. To způsobilo jeho opožděný přílet do Kalifornie, kam musel podniknout dlouhou a náročnou cestu.
S dalšími potížemi se bývalý první hráč světa musel vyrovnat hned při následujícím přesunu do Miami, kde ho čeká druhá tisícovka prestižního Sunshine Doublu. V úterý se pomocí sociální sítě X obrátil na společnost United Airlines kvůli ztrátě zavazadel celého týmu.
"Potřebuji trochu pomoci. Včera jsem letěl z Palm Springs na Floridu a žádné z mých zavazadel nedorazilo. Docela je potřebuji na hraní v Miami… můžete mi pomoct?" napsal. edveděv sice rychle obdržel automatickou odpověď, ta ho ale nijak nenadchla. "Množství pomoci od AI bylo ohromující," okomentoval Rus s humorem.
Jeho reakce se rychle stala virální a pobavila přes dva miliony fanoušků. O den později tak Medveděv sdělil, jak jeho případ pokročil. "Moje zavazadla už dorazila. Děkuji. Ale můžeme prosím také zajistit, aby lidé z mého týmu dostali svá zavazadla," dodal pod předchozí příspěvek.
Nakonec se ale vše vyřešilo a zavazadla se dostala i k členům jeho týmu. "Dokonce i můj trenér už má své tašky!!! Jedeme. Teď se můžeme připravit na Miami Open," oznámil Medveděv a uzavřel tak úsměvnou situaci. Na Floridu dorazil opět jako člen TOP 10 a pokusí se zde pokračovat ve skvělé jízdě. V Miami triumfoval před třemi lety a vzhledem k aktuální formě může být opět považován za jednoho z hlavních favoritů spolu s Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
