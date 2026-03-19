Cestovní trable Medveděva neberou konce. Virální reakcí pobavil miliony fanoušků

DNES, 14:15
Daniil Medveděv (30) má za sebou několik velmi náročných týdnů ať už na kurtu, tak mimo něj. Po triumfu v Dubaji zůstal uvězněný na hotelu a do Indian Wells se dostal velmi komplikovaným způsobem. Jeho cestovní trable však pokračovaly i po příjezdu do Miami, kam dorazil on i jeho tým bez zavazadel. S tím se následně pokusil vypořádat přes sociální síť X, kde se jeho reakce stala virální a pobavila přes dva miliony fanoušků.
Daniil Medveděv musel řešit další problémy při cestování (@ ČTK / AP / Mark J. Terrill)

Medveděvovi se po loňské krizi začala od začátku nové sezony opět dařit na tenisových dvorcích. Letos si připsal už dva tituly, když slavil na dvěstěpadesátce v Brisbane a pětistovce v Dubaji. Následně ve skvělé jízdě pokračoval i v Indian Wells, kde padl až ve finále.

Mimo kurty se mu však lepí smůla na paty a to především během cestování. Po svém posledním triumfu zůstal uvězněn na hotelu ve Spojených arabských emirátech kvůli válečnému konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem. To způsobilo jeho opožděný přílet do Kalifornie, kam musel podniknout dlouhou a náročnou cestu.

S dalšími potížemi se bývalý první hráč světa musel vyrovnat hned při následujícím přesunu do Miami, kde ho čeká druhá tisícovka prestižního Sunshine Doublu. V úterý se pomocí sociální sítě X obrátil na společnost United Airlines kvůli ztrátě zavazadel celého týmu.

"Potřebuji trochu pomoci. Včera jsem letěl z Palm Springs na Floridu a žádné z mých zavazadel nedorazilo. Docela je potřebuji na hraní v Miami… můžete mi pomoct?" napsal. edveděv sice rychle obdržel automatickou odpověď, ta ho ale nijak nenadchla. "Množství pomoci od AI bylo ohromující," okomentoval Rus s humorem.

Jeho reakce se rychle stala virální a pobavila přes dva miliony fanoušků. O den později tak Medveděv sdělil, jak jeho případ pokročil. "Moje zavazadla už dorazila. Děkuji. Ale můžeme prosím také zajistit, aby lidé z mého týmu dostali svá zavazadla," dodal pod předchozí příspěvek.

Nakonec se ale vše vyřešilo a zavazadla se dostala i k členům jeho týmu. "Dokonce i můj trenér už má své tašky!!! Jedeme. Teď se můžeme připravit na Miami Open," oznámil Medveděv a uzavřel tak úsměvnou situaci. Na Floridu dorazil opět jako člen TOP 10 a pokusí se zde pokračovat ve skvělé jízdě. V Miami triumfoval před třemi lety a vzhledem k aktuální formě může být opět považován za jednoho z hlavních favoritů spolu s Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
pantera1
19.03.2026 14:38
Příště to musíš vzít vodovodním potrubí a zavadlá si nech poslat mitgepek .

https://youtu.be/jvySWN5yMoA?is=IU90aC3cB8Uobsm6
frenkie57
19.03.2026 14:59
Já se divím tomu Kejmlovi, že když byl uvězněn v tom SAE, že nevyběhl do pouště trochu si zaskotačit, upustit páru a zahýkat si s kolegy.
pantera1
19.03.2026 15:16
O pořádně si zaflusat
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

