Chceš jít ven? V kvalifikaci French Open málem došlo ke rvačce, zasahovat musel rozhodčí
Až do samotného závěru se jednalo o klasický zápas prvního kola kvalifikace French Open. Martínez v duelu se Sakamotem proměnil po hodině a 35 minutách svůj třetí mečbol, postoupil po výhře 6:2, 7:5 do dalších bojů a ukončil sérii pěti porážek v řadě. Poté, co se oba aktéři sešli u sítě, prohodili mezi sebou pár slov a atmosféra na kurtu teprve začala houstnout.
"Chceš jít ven?" zeptal se Španěl svého o deset let mladšího soupeře a bylo jasné, že se začíná schylovat ke rvačce. Hráči se mezi sebou hádali a konflikt musel na poslední chvíli přerušit rozhodčí John Blom. Ten sestoupil ze své židle a postavil se mezi oba aktéry. Úspěšně je od sebe odtrhnul a situaci rychle uklidnil.
Martínez si závěr zápasu velmi zkomplikoval. Nad Japoncem vedl už 6:2 a 5:2 s dvěma brejky v zádech. Dvakrát však nedokázal utkání ukončit na vlastním servisu a nechal soupeře srovnat. Frustrace ze zbytečně zdramatizovaného závěru tak zřejmě sehrála roli i v následném konfliktu, který mohl bez zásahu rozhodčího přerůst v mnohem vážnější incident. Ve druhém kole kvalifikace vyzve Brita Arthura Feryho.
