Chci odvetu s Kyrgiosem, říká Sabalenková. Žádá dvě změny v pravidlech

DNES, 10:15
Aryna Sabalenková (27) se po utkání s Nickem Kyrgiosem (30) v rámci takzvané Bitvy pohlaví vyslovila pro možnost odvety a uvedla, že by za jiných herních podmínek měla zájem o další zápas. Podle jejích slov by bylo vhodné upravit dvě pravidla, která podle ní ovlivnila průběh duelu.
Dojde na opakování zápasu mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem? (@ Christopher Pike / PA Images / Profimedia)

Zápas, který se před několika dny uskutečnil v Dubaji, vzbudil velkou pozornost ještě před samotným začátkem. Mediální zájem, doprovodný program i vysoká divácká účast však podle reakcí nebyly zastíněny očekávanou sportovní úrovní utkání. Sabalenková následně poukázala na faktory, které podle ní ovlivnily její výkon.

Již při oznámení souboje zaznívaly pochybnosti o jeho smysluplnosti a sportovní vypovídací hodnotě. Porážka běloruské hráčky (3:6, 3:6), daná rozdíly v herních parametrech mužského a ženského tenisu, následně vyvolala řadu reakcí, včetně kritických hlasů směřujících k ženskému tenisu.

Sabalenková před startem své oficiální sezony na turnaji WTA 500 v Brisbane 2026 uvedla, že by byla otevřená dalšímu utkání s Kyrgiosem, pokud by došlo k úpravě formátu. Konkrétně zmínila rozdílné rozměry kurtu a pravidla týkající se podání.

"Určitě bych proti Kyrgiosovi odehrála další zápas. Mám ráda odvety, ale v tom dalším zápase bych změnila některé věci ve formátu. Před zápasem jsem si neuvědomovala všechny úpravy, které jsem musela udělat, protože moje strana kurtu byla o něco menší," říká světová jednička.

"Bylo pro mě velmi těžké přizpůsobit své údery této změně. Také bych souhlasila s tím, že budu mít dvě podání pro sebe, zatímco Nick zůstane u jednoho. Věřím, že tak by naše úrovně byly mnohem vyrovnanější.“

Čtyřnásobná grandslamová šampionka zároveň zdůraznila, že podobné zápasy vnímá jako zkušenost. "Momentálně Kyrgiose mnohem více znám, věděla bych, jak proti němu hrát, takže bych byla ráda, kdybychom se znovu utkali," dodala. Zda se najde organizátor ochotný uspořádat další ročník Bitvy pohlaví, zatím zůstává otázkou s velmi nejistým výsledkem.

Kyrgios po zápase se Sabalenkovou: Porazil jsem ty nejlepší a ona se mnou držela krok

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
3
Marduch
02.01.2026 11:36
Ary, nežer to tak:)
Reagovat
Serpens
02.01.2026 10:44
Já bych ještě začínal každý gem za stavu 40:0 a zakázal Kyrgiosovi běhat a trefovat k čarám. To by bylo aby se ten dámský tenis nakonec nevyrovnal pánskému.
Reagovat
Sinuhet1
02.01.2026 11:01
Reagovat

