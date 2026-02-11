Chorvatský veterán dosáhl jubilejního milníku a přepisuje historii. Lépe je na tom pouze Djokovič
Čilič svým posledním vítězstvím v Dallasu nad americkým mladíkem Tienem dokázal, že rozhodně nepatří do starého železa. V sedmatřiceti letech je stále konkurenceschopný i proti těm nejlepším hráčům světa a blíží se k návratu do TOP 50.
Vítěz US Open z roku 2014 a bývalý třetí hráč světa ale především dosáhl velkého kariérního milníku – připsal si jubilejní 600. vítězství. Tímto výsledkem se zapsal na některé velmi exkluzivní seznamy. Stal se prvním mužem narozeným v roce 1988 nebo později, který tohoto milníku dosáhl – a druhým aktivním hráčem, kterému se to podařilo. Napodobil pouze o rok staršího nejlepšího hráče všech dob Djokoviče, který má už téměř dvojnásobek výher (1168).
Na hranici 600 vítězství dosáhl jako úplně první Chorvat v Open éře a překonal i legendárního Gorana Ivaniševiče. Wimbledonský šampion z roku 2001 zakončil svou kariéru těsně pod tímto jubilejním číslem (599).
"Pro mě to znamená celý svět. Lidé, kteří mě znají, vědí, jakými problémy jsem v posledních sezónách prošel. Byl to velký boj dostat tělo zpět na tuto úroveň. V posledních měsících jsem nehrál dobře, ale i přes to jsem bojoval, takže mi patří veškerá zásluha, že jsem i nadále věřil ve své schopnosti," sdělil Chorvat.
Čilič je také desátým hráčem, narozeným po roce 1980, kterému se to podařilo. Před ním to mimo Djokoviče dokázali i Roger Federer (1251), Rafael Nadal (1080), Andy Murray (739), David Ferrer (734), Tomáš Berdych (640), Lleyton Hewitt (616), Andy Roddick (612) a Richard Gasquet (610).
Stan Wawrinka a Gaël Monfils jsou další dva tenisté, kteří by se v blízké době mohli také dočkat tohoto milníku. V současné době mají na kontě 586 a 583 vítězství v kariéře. Oba letos hrají poslední sezony své kariéry.
