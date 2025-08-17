Co dělá Djokovič v Evropě? Zítra má hrát na US Open, fanoušky vyděsil i možným zraněním

DNES, 14:56
Aktuality 0
Novak Djokovič (38) od Wimbledonu nikde nehrál a v úterý by měl absolvovat utkání prvního kola mixu na US Open. Srbský rekordman však zřejmě do Spojených států stále neodletěl, jelikož v pondělí ráno byl spatřen v jednom z resortů v Černé Hoře. Jeho fanoušky navíc vyděsilo i video z jednoho z posledních tréninků.
Novak Djokovič podle posledních informací stále neodletěl do New Yorku (© Chryslene Caillaud / PsnewZ / Profimedia)

Djokovič v poslední době svým fanouškům moc radosti nepřinesl. Od začátku loňské sezony triumfoval pouze dvakrát, ovšem pokaždé se jednalo o obrovský milník. Loni na olympiádě v Paříži zkompletoval ziskem zlaté medaile sbírku všech možných velkých triumfů a letos v Ženevě pokořil metu 100 titulů.

A teď si příznivci hrající legendy dělají starosti znovu. Rodák z Bělehradu byl totiž podle srbských médií v pondělí ráno spatřen, jak běhá v jednom z exkluzivních resortů v Černé Hoře.

"Na tom by nebylo nic divného, kdyby Djokovič neměl v úterý naplánováno utkání prvního kola mixu na stadionu Arthura Ashe v New Yorku," píše se na stránkách srbského sportovního kanálu SportKlub, který přiložil i fotografii.

Djokovič má v úterý nastoupit po boku krajanky Olgy Danilovičové proti ruské dvojici Mirra Andrejevová, Daniil Medveděv. Pokud se mixu opravdu zúčastní, zřejmě půjde z letadla takřka rovnou na kurt.

To ale není jediná věc, která v posledních dnech fanoušky Djokoviče vyděsila. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí po zranění ve Wimbledonu zrušil účast na podnicích Masters v Torontu i Cincinnati. A stoprocentně fit možná není ani v tuto chvíli.

Na jednom z posledních tréninků totiž jevil známky problému v oblasti pravého stehna či kolene. Na kurtu si nechal místo prozkoumat a promasírovat fyzioterapeutem a pak jen velmi zlehka potrénoval servis.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
