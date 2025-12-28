Co stálo za rozchodem Ferrera a Alcaraze? Napětí se hromadilo už delší dobu
Jak uvedl novinář José Morón, Ferrero byl samotným rozhodnutím zaskočen, přestože vztahy mezi ním a okolím Alcaraze nebyly ideální už dříve. První napětí se objevilo v roce 2023, kdy část turnajů absolvoval Alcaraz bez svého hlavního trenéra. V Alcarazově týmu tehdy panovalo nepochopení nad tím, že Ferrero zůstával doma, zatímco hráč bojoval o historické úspěchy.
Zlomovým momentem se staly rozhovory Ferrera na konci roku 2023, v nichž po neúspěchu na Turnaji mistrů naznačil, že Alcaraz mohl pro lepší závěr sezony udělat víc. Tato veřejná slova se u hráčova okolí nesetkala s pochopením a rozdílné pohledy na práci i míru disciplíny se začaly prohlubovat.
Přestože byl rok 2024 výsledkově úspěšný, napětí pokračovalo. Alcaraz tehdy Ferrera v týmu ještě udržel a do realizačního týmu byl přiveden Samu López, který měl situaci uklidnit. Rodina hráče ho přijala pozitivně, naopak další komplikace přinesla Ferrerova operace kolena a jeho absence na začátku roku 2025.
Definitivní zlom přišel při jednáních o nové smlouvě po skončení sezony. Podmínky navržené Alcarazovým okolím Ferrero nepřijal a nabídku vnímal jako signál k odchodu. Rozhodnutí podle dostupných informací nevzešlo přímo od samotného hráče, ale z jeho nejbližšího týmu.
Navzdory rozchodu však mezi Ferrerem a Alcarazem nepanuje zlá krev. Část Alcarazova týmu nadále pochází z Ferrerovy akademie, jejímž partnerem je i Samu López. Akademie Juana Carlose Ferrera navíc veřejně potvrdila, že Alcaraze dál podporuje. "Až se vše uklidní, promluvíme si o všem a jsem přesvědčený, že zůstaneme přáteli," potvrdil španělský kouč.
Ten se o konkrétních důvodech rozchodu blíže nevyjádřil. "Nová smlouva mi byla zaslána, s určitými věcmi jsem nesouhlasil, dal jsem to najevo a k dohodě nedošlo," uvedl Ferrero s tím, že během celé sezony mezi nimi nedocházelo ke konfliktům ani s hráčem, ani s jeho týmem. "Po celý rok nedošlo k žádným hádkám ani neshodám, ale tohle jsem nemohl akceptovat," dodal.
