Cobolli ovládl Hamburk, ve finále nedal Rubljovovi šanci

ATP HAMBURK - Itálie může oslavovat dalšího svého hrdinu. Flavio Cobolli (23) porazil ve finále turnaje v Hamburku ruského soupeře Andreje Rubljova (27) po dvou setech 6:2, 6:4 a slaví tak svůj druhý titul na okruhu ATP.

Rubljov – Cobolli 2:6, 4:6

Andrej Rubljov ztratil cestou do hamburského finále jediný set, a to ve čtvrtfinále s Italem Darderim. Jinak turnajem procházel bez větších problémů. Jen o jeden set více přenechal svým čtyřem soupeřům Flavio Cobolli.



A právě mladý Ital vstoupil do finálového souboje ve větší pohodě. Během úvodních čtyř her vzal soupeři hned dvakrát servis, Rubljovovi povolil uhrát pouhé čtyři body a bleskově šel do vedení 4:0.



Zaskočený Rus se z mizerného úvodu už nevzpamatoval. Úvodní sadu sice lehce zdramatizoval, když snížil na 2:4, víc mu ale Cobolli nedovolil. Ještě jednou sebral nejistě podávajícímu moskevskému rodákovi servis a sadu dovedl k pohodové výhře za necelou půlhodinu – 6:2.



Rubljov nedostal v první sadě do určeného území ani polovinu svých prvních podání, po svém servisu vyhrál pouhých 28 % míčů, Ital pak 60 %. Jasnou dominanci Cobolliho potvrzuje i statistika vítězných míčů (9:3) a nevynucených chyb (8:11).

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Ve druhém setu se do problémů jako první dostal Ital, který za stavu 2:3 musel odvracet tři brejkboly. Pokaždé však uspěl – a vyplatilo se mu to. Vzápětí totiž poprvé ve druhé sadě sebral Rubljovovi servis.

Ruský tenista si ještě za stavu 4:5 z jeho pohledu vypracoval další dva brejky, ani tentokrát však neuspěl. Cobolli proměnil svůj první mečbol a po hodině a 29 minutách mohl slavit svůj druhý turnajový triumf v kariéře.



Cobolli měl v celém zápase jednoznačnou převahu ve statistice vítězných míčů, kde dominoval poměrem 25:10. Prakticky vyrovnaná byla čísla v nevynucených chybách – Rubljov jich nasbíral 23, Cobolli o jednu více.



Ital navíc využil všechny čtyři brejkové příležitosti, zatímco jeho soupeř ze sedmi možností uspěl jen v jediném případě.

Na okruhu ATP dosud Cobolli slavil pouze v dubnu v Bukurešti. Díky triumfu v Hamburku se posune o devět míst na životní 26. příčku.

Výsledky turnaje ATP 500 v Hamburku