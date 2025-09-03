Comeback se odkládá. Plíšková se vrátí na turnaji v Portugalsku

DNES, 19:30
Téma 8
Návrat na kurty se odkládá. Naštěstí jen o pár dní. Karolína Plíšková (33) se měla podle původních plánů představit 8. září na podniku kategorie ITF W75 ve Francii, nakonec si bývalá světová jednička zahraje o týden později na turnaji v Portugalsku, který startuje 15. září.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková se vratí na kurty v Portugalsku (@ Wally Nell / Zuma Press / Profimedia)

Na konci srpna minulého roku hrála Karolína Plíšková svůj poslední duel na tour. Respektive jeho nepatrnou část. Z utkání druhého kola US Open proti Jasmině Paoliniové (29) se odehrály jen tři výměny, po kterých musela Češka zápas kvůli zraněnému kotníku vzdát.

Na kurty se plánovala dvojnásobná grandslamová finalistka vrátit už během lednových turnajů v Austrálii, rekonvalescence problematické nohy se ale nevyvíjela tak, jak si česká legenda přála.

Pokračující problémy s kotníkem nakonec musela vyřešit další operace. "Vypadá to docela dobře. Už mám za sebou dva docela kvalitní tréninkové týdny. Směřuju to k 8. září, že bych mohla startovat na turnaji menší kategorie ve Francii. Doufám, že to načasujeme tak, aby se to povedlo tam jet a být stoprocentně ready," uvedla Plíšková v podcastu Rakety.

Návrat na kurty byl tak podle původního plánu naplánován na turnaj kategorie ITF W75 ve francouzském Le Neubourgu, který se koná od 8. do 14. září. Bývalá světová jednička se zde nakonec neobjeví, žádný další problém se ale naštěstí Plíškové nepřihodil.

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a současná 600. hráčka světa se fanouškům představí o týden později. Comeback Plíškové by se tak měl uskutečnit na turnaji v portugalském Caldas da Rainha. Podnik spadá do kategorie turnajů WTA 125 a uskuteční se od 15. do 21. září.

Plíškové by mohl sedět i fakt, že se turnaj hraje na tvrdém povrchu. Zúčastní se ho 32 hráček, celková dotace je 115 tisíc dolarů.

Plíšková odtajnila termín návratu po zranění. Snad je to správné načasování, doufá

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

8
Přidat komentář
tommr
03.09.2025 20:41
WTA125 je jako první turnaj při návratu podstatně náročnější než ITF75. Ve Francii by si Karolína asi zahrála víc zápasů než v Portugalsku kde na ní budou čekat o něco těžší soupeřky. Snad ale ví co dělá ...
Reagovat
PTP
03.09.2025 20:19
Žal se odkládá, změna termínu
Útěk ze stínu, to jsem zvlád
Žal se odkládá, pro můj nezájem
Stojím před rájem a jsem rád
Reagovat
Mantra
03.09.2025 20:18
nečekám nic - 4 turnaje v roce 26 a papa
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
03.09.2025 20:04
To má blbé, začínat po tak těžkém zranění na betonu, ne? Měla by začít na antuce!
Reagovat
com
03.09.2025 19:48
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
03.09.2025 20:04
Nemrač se, anebo ti to zůstane, a žádná holka tě pak nebude chtít!
Reagovat
hanz
03.09.2025 20:09
On holky nechce
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.09.2025 20:41
jenom Káju nebo Kvítí
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist