Comeback se odkládá. Plíšková se vrátí na turnaji v Portugalsku
Na konci srpna minulého roku hrála Karolína Plíšková svůj poslední duel na tour. Respektive jeho nepatrnou část. Z utkání druhého kola US Open proti Jasmině Paoliniové (29) se odehrály jen tři výměny, po kterých musela Češka zápas kvůli zraněnému kotníku vzdát.
Na kurty se plánovala dvojnásobná grandslamová finalistka vrátit už během lednových turnajů v Austrálii, rekonvalescence problematické nohy se ale nevyvíjela tak, jak si česká legenda přála.
Pokračující problémy s kotníkem nakonec musela vyřešit další operace. "Vypadá to docela dobře. Už mám za sebou dva docela kvalitní tréninkové týdny. Směřuju to k 8. září, že bych mohla startovat na turnaji menší kategorie ve Francii. Doufám, že to načasujeme tak, aby se to povedlo tam jet a být stoprocentně ready," uvedla Plíšková v podcastu Rakety.
Návrat na kurty byl tak podle původního plánu naplánován na turnaj kategorie ITF W75 ve francouzském Le Neubourgu, který se koná od 8. do 14. září. Bývalá světová jednička se zde nakonec neobjeví, žádný další problém se ale naštěstí Plíškové nepřihodil.
Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a současná 600. hráčka světa se fanouškům představí o týden později. Comeback Plíškové by se tak měl uskutečnit na turnaji v portugalském Caldas da Rainha. Podnik spadá do kategorie turnajů WTA 125 a uskuteční se od 15. do 21. září.
Plíškové by mohl sedět i fakt, že se turnaj hraje na tvrdém povrchu. Zúčastní se ho 32 hráček, celková dotace je 115 tisíc dolarů.
Plíšková odtajnila termín návratu po zranění. Snad je to správné načasování, doufá
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Útěk ze stínu, to jsem zvlád
Žal se odkládá, pro můj nezájem
Stojím před rájem a jsem rád