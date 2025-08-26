Plíšková odtajnila termín návratu po zranění. Snad je to správné načasování, doufá
Ještě na loňském US Open byla Plíšková v akci. Letošní ročník amerického grandslamu, po němž ukončila předchozí sezonu, ale zmeškala. Přitom chtěla být po operaci levého kotníku zpátky na kurtech už v průběhu lednového australského léta.
Jenže rekonvalescence se protahovala a komplikovala a bývalá světová jednička nakonec musela podstoupit další operační zákrok, i když už mnohem menší. Návrat přesto nevzdala a vypadá to, že za 14 dní už bude zpět v akci.
"Vypadá to docela dobře. Už mám za sebou dva docela kvalitní tréninkové týdny. Směřuju to k 8. září, že bych mohla startovat na turnaji menší kategorie ve Francii. Doufám, že to načasujeme tak, aby se to povedlo tam jet a být stoprocentně ready," uvedla Plíšková v posledním díle podcastu Rakety.
Jedná se o podnik ITF W75 ve francouzském Le Neubourgu, který je na programu od 8. do 14. září. Plíšková, jež aktuálně ve světovém pořadí uzavírá TOP 600, ale bude moct využívat chráněný žebříček, tak volí pro svůj první turnaj mnohem menší akci, než na které byla v posledních letech zvyklá.
Podle statistického webu tennisabstract.com bude startovat na okruhu ITF poprvé od vystoupení v květnu 2014 na domácí pražské antuce. "V tomto a příštím týdnu budu hrát body a gamy, což se mi ještě zatím úplně nepovedlo. Ale věřím tomu, že to bude v pohodě. Noha zatím reaguje dobře, takže konečně po roce a dvou týdnech bych mohla spatřit tenisový turnaj," řekla.
Plíšková je momentálně v seznamu přihlášených až 19. náhradnicí pro kvalifikaci. Dá se však očekávat, že od pořadatelů dostane divokou kartu. Z českých tenistek mají v plánu start také Linda Fruhvirtová či Tereza Martincová. Nasazenou jedničkou by měla být Belgičanka Greet Minnenová, aktuálně 106. hráčka hodnocení.
