Plíšková odtajnila termín návratu po zranění. Snad je to správné načasování, doufá

DNES, 16:30
Aktuality 3
Karolína Plíšková (33) už více než rok neodehrála žádný soutěžní zápas. Bývalá světová jednička v tomto období bojovala se zraněním kotníku a rekonvalescence rozhodně neprobíhala podle jejích představ. V tomto týdnu ovšem odtajnila termín návratu na kurty. Ten by měl proběhnout v první polovině září na podniku kategorie ITF W75 ve Francii.
Karolína Plíšková by se měla brzy znovu objevit na turnajích (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ještě na loňském US Open byla Plíšková v akci. Letošní ročník amerického grandslamu, po němž ukončila předchozí sezonu, ale zmeškala. Přitom chtěla být po operaci levého kotníku zpátky na kurtech už v průběhu lednového australského léta.

Jenže rekonvalescence se protahovala a komplikovala a bývalá světová jednička nakonec musela podstoupit další operační zákrok, i když už mnohem menší. Návrat přesto nevzdala a vypadá to, že za 14 dní už bude zpět v akci.

"Vypadá to docela dobře. Už mám za sebou dva docela kvalitní tréninkové týdny. Směřuju to k 8. září, že bych mohla startovat na turnaji menší kategorie ve Francii. Doufám, že to načasujeme tak, aby se to povedlo tam jet a být stoprocentně ready," uvedla Plíšková v posledním díle podcastu Rakety.

Jedná se o podnik ITF W75 ve francouzském Le Neubourgu, který je na programu od 8. do 14. září. Plíšková, jež aktuálně ve světovém pořadí uzavírá TOP 600, ale bude moct využívat chráněný žebříček, tak volí pro svůj první turnaj mnohem menší akci, než na které byla v posledních letech zvyklá.

Podle statistického webu tennisabstract.com bude startovat na okruhu ITF poprvé od vystoupení v květnu 2014 na domácí pražské antuce. "V tomto a příštím týdnu budu hrát body a gamy, což se mi ještě zatím úplně nepovedlo. Ale věřím tomu, že to bude v pohodě. Noha zatím reaguje dobře, takže konečně po roce a dvou týdnech bych mohla spatřit tenisový turnaj," řekla.

Plíšková je momentálně v seznamu přihlášených až 19. náhradnicí pro kvalifikaci. Dá se však očekávat, že od pořadatelů dostane divokou kartu. Z českých tenistek mají v plánu start také Linda Fruhvirtová či Tereza Martincová. Nasazenou jedničkou by měla být Belgičanka Greet Minnenová, aktuálně 106. hráčka hodnocení.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
SpacialRecognition
26.08.2025 16:47
Líbí se mi, jak začíná na ITF75, narozdíl od mnoha jiných hráček, které po delším zranění hned využíjí chráněný žebříček na pětistovky, tisícovky a dostanou zpravidla na čumák. Takhle se může rozehrát.
com
26.08.2025 16:31
smile
Liverpool22
26.08.2025 16:54
Kája se letos rozehraje a příští rok vyhraje senzačně AO smile smile smile smile smile
