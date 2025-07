Connors o Anisimovové: Finále Wimbledonu? Těžká rána. Tenis takovou hráčku ale potřebuje

Amanda Anisimovová (23) se v All England Clubu probila do svého vysněného boje o wimbledonský titul, realita ale byla krutá. Američanka ve svém prvním grandslamovém finále podlehla světové jedničce Ize Šwiatekové (24) drtivě 0:6, 0:6. Utkání trvalo pouhých 57 minut a třiadvacetiletá hráčka se tak stala první ženou od roku 1910, která ve finále Wimbledonu nezískala ani jeden game.

Po tak tvrdé porážce se okamžitě začaly objevovat otázky, zda se Anisimovová dokáže psychicky oklepat. Jasno v tom má bývalý americký tenista Jimmy Connors. Dvojnásobný wimbledonský šampion věří, že Američanka má na to, aby se z náročného zážitku otřepala.

"Doufám, že ji to neodradí. Finálový kolaps, to pro ni byla obrovská rána. Je to velká rána. Ale ušla dlouhou cestu," řekl Connors v podcastu Advantage Connors. "Dávám jí šanci. Doufám, že si neřekne: 'To nezvládnu.' Protože zvládne. Když bude chtít, tak může."

Connorse semifinálový výkon Anisimovové proti Aryně Sabalenkové zaujal natolik, že podle něj má Američanka potenciál přitáhnout pozornost fanoušků. "Má v sobě něco, co mě nutí se dívat. Nevím přesně, co to je, ale až ji uvidím příště, možná na to přijdu," pousmál se.

Anisimovová v semifinále otočila zápas proti světové dvojce Sabalenkové a vyhrála po boji ve třech setech. "To, jak překonala nepřízeň osudu, jak podávala na vítězství a vrátila se zpátky, to bylo působivé. Tenis potřebuje někoho takového," zdůraznil Connors.

Američan věří, že právě hráčky jako Anisimovová jsou důležité pro zájem fanoušků. "Možná vás někdy úplně zničí, ale stejně se na ně chcete dívat. A to je něco, co dělá tenis zajímavým," uzavřel.

Prvním představením Anisimovové po Wimbledonu by měl být turnaj WTA 500 ve Washingtonu, který začíná už v pondělí.