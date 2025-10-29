Courier se pustil do Alcaraze: Hrál jako kamikadze. Hrozný výkon, nechápu to
Obvykle volí diplomatičtější výrazy. Při hodnocení překvapivé Alcarazovy porážky si však čtyřnásobný grandslamový šampion Jim Courier servítky nebral.
"Na Carlosově hře je řada věcí, které si zaslouží maximální obdiv. Jednou z nich je to, jak dokáže být během zápasu nepředvídatelný, jak je schopný měnit rytmus hry, překvapovat soupeře v různých herních situacích," začal s hodnocením španělské superstar Courier.
"Dalším obdivuhodným aspektem jeho hry je i to, že se nebojí riskovat. Do každého míče jde s maximální agresivitou, nepřemýšlí nad tím, že by mu to nemuselo vyjít, prostě hraje naplno. Obvykle mu to vyjde…" pokračovala americká legenda.
Pak už Courier přitvrdil. "Ale to, co předvedl v utkání s Norriem, to bylo něco, co se jen tak nevidí. Udělal 54 nevynucených chyb, hrál, jako by byl v režimu ´kamikadze´. Hrozný výkon, nechápu to."
"Takové množství chyb, to je, jako by soupeři daroval více než dva sety. Připomnělo mi to jeho duel v Miami proti Davidu Goffinovi,“ vzpomněl Courier letošní březnový duel s belgickým veteránem, který Alcaraz po mizerném výkonu ztratil ve třech setech.
Samotný Španěl utkání zhodnotil slovy: "Necítil jsem se dobře. Dělal jsem spoustu chyb a Norrie hrál fakt výborně. Upřímně, nevím, co se stalo. Nechápu, proč jsem hrál tak špatně. Teď mi nezbývá než se vrátit domů a pořádně se připravit na závěr sezony."
"Chci být v co nejlepší formě na Turnaj mistrů a samozřejmě Davis Cup, to jsou mé hlavní cíle. Věřím, že budu schopen předvést svůj nejlepší tenis," dodal Alcaraz.
Právě se Španělskem se ve čtvrtfinále finálového turnaje Davis Cupu utkají 20. listopadu čeští tenisté.
