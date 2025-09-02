Čtvrtfinále na grandslamu je super výsledek, uznal Lehečka. S Alcarazem rozhodly 'big pointy'
"Hodnotí se mi to těžko. Jsem si vědom, že jsem nehrál úplně špatný tenis. I když jsem ale předvedl slušný výkon, občas jsem cítil, že to doopravdy nestačí. Dnes jsem narazil na grandslamovou verzi Carlose a je strašně náročné proti tomuhle hrát," uvedl Lehečka.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila, který plnil v New Yorku roli nasazené dvacítky, prohrál duel s pětinásobným grandslamovým šampionem za necelé dvě hodiny. Pětkrát přišel o podání, nevypracoval si jediný brejkbol.
"Vždy, když jsem dostal nějakou šanci, abych vyhrál například dva body za sebou, které by mi daly k dispozici brejkbol nebo náskok, tak on vždy přepnul a zahrál neskutečný bod. V momentu, kdy mu chcete vzít servis a porazit ho, tak musíte tyhle 'big pointy' vyhrávat. A vyhrávat je proti hráčovi jako je Alcaraz, je strašně těžké, protože on z těchto bodů žije," podotkl Lehečka.
Uznal, že utkání proti jednomu z hlavních favoritů turnaje bylo těžké hlavně mentálně. "Fyzicky to bylo v pohodě. Nehráli jsme tak dlouho a necítil jsem, že by mi došlo. Ale šlo spíše o ten tlak, pod který vás dostane. On vám sebere jistotu, kterou jsem měl třeba v předchozích kolech, že když zahrajete suprový tenis, tak z 99 procent ten bod získáte. S ním to ale neplatí," řekl Lehečka.
"On je tak pohybově nadaný a neskutečně předvídá, co se na tom kurtu bude odehrávat, že jsem ani nevěděl, jak na to mám reagovat. I když jsem zahrál vše, co jsem zahrát chtěl, tak jsem tu výměnu prohrál," podotkl hráč z Kněžmostu.
Poprvé v kariéře si také vyzkoušel atmosféru na hlavním dvorci Arthura Ashe. "Začátek byl pro mě nejnáročnější a první dva gamy jsem se necítil úplně dobře. Jakmile je na kurtu plno, je to úplně jiná atmosféra. Z Carlose bylo cítit, že na tomhle kurtu už hraje tři roky skoro každý zápas. Já jsem se s tím trochu sehrával," uvedl.
I přes úterní neúspěch zaznamenal dosud nejlepší výsledek na US Open. Postupem do čtvrtfinále si vyrovnal grandslamové maximum, mezi osmi nejlepšími byl jen předloni na Australian Open.
"Turnaj hodnotím určitě pozitivně. Čtvrtfinále na grandslamu je super výsledek, a kdyby mi to někdo před turnajem řekl, bral bych to. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát čtyři zápasy na grandslamu na tři vítězné sety. To se počítá. A ke konci je to dobrá zkušenost. Mrzí mě, že to teď nedopadlo, ale nedá se nic dělat," uvedl Lehečka.
Díky výsledku by se měl v novém žebříčku posunout poprvé do elitní dvacítky. V živém rankingu mu patří 15. místo. "Je to fajn a doufám, že tam vydržím. Byl to jeden z milníků, které jsem si před sezonou dal a jsem rád, že se mi to povedlo i po dobrém výsledku na grandslamu. Udělám vše pro to, abych tam vydržel a posouval se dál nahoru. S žebříčkem budu po tomhle turnaji spokojený," řekl.
Nyní vyhlíží start na Davis Cupu, kde se čeští tenisté utkají příští týden s USA o postup do finálové fáze. Duel se uskuteční 12. a 13. září v Delray Beach na Floridě.
"Je to určitě obrovská výzva a motivace zkusit je porazit na jejich půdě. Moc týmů silnějších než Amerika nenajdeme. Samozřejmě záleží, jaká bude sestava Američanů. Velká otázka je zranění Bena Sheltona ze zápasu s Adrianem Mannarinem. Myslím, že je ale zbytečné nad tím spekulovat. Pro nás bude hlavní se dobře připravit, abychom předvedli co nejlepší výkon, ať už tam bude kdokoliv," doplnil.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře