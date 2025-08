Čtvrtfinále v Kanadě: Ósakaová není favoritka, Tausonová vyzve přemožitelku Muchové

Úterní program na Canadian Open odhalí další semifinalisty letošního ročníku této prestižní tisícovky. Naomi Ósakaová (27) bude proti bývalé šampionce Elině Svitolinové bojovat o své největší semifinále po mateřské pauze a teprve druhé v tomto období. Clara Tausonová (22) může proti úřadující vítězce Australian Open Madison Keysové navázat na senzační skalp Igy Šwiatekové. Mužská čtvrtfinále obstarají Andrej Rubljov s Taylorem Fritzem a Alex de Minaur s Benem Sheltonem.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 5. 8.

Čtvrtfinále žen

Keysová (6-USA) - Tausonová (16-Dán.) | Montreal | Centre Court (23:59 SELČ)

Ósakaová (Jap.) - Svitolinová (10-Ukr.) | Montreal | Centre Court (středa 01:30 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Fritz (2-USA) - Rubljov (6-) | Toronto | Centre Court (středa 01:00 SELČ)

De Minaur (9-Austr.) - Shelton (4-USA) | Toronto | Centre Court (středa 02:30 SELČ)

Keysová – Tausonová | 23:59 SELČ

Madison Keysová přežila dva mečboly Karolíny Muchové v osmifinále a nakonec více než dvouhodinovou bitvu urvala na svou stranu (4:6, 6:3, 7:5). Třicetiletá Američanka tak zapsala svůj už 10. letošní skalp TOP 20, ovšem teprve druhý po senzačním triumfu na lednovém Australian Open.

Aktuální světová osmička musela sáhnout po obratu na probíhajícím turnaji už podruhé, v předchozím kole zdolala 2:6, 6:3, 6:3 krajanku Caty McNallyovou. Nasazená šestka si zahraje své osmé čtvrtfinále v aktuální sezoně (bilance 4:3), páté na tvrdých površích (3:1).

Ve čtvrtfinálové fázi Canadian Open je teprve podruhé v kariéře. Před devíti lety se právě tady v Montrealu probojovala až do závěrečného kola a v souboji o titul podlehla Simoně Halepové. Tentokrát ovšem na kanadskou tisícovku dorazila coby grandslamová šampionka a s vynikající letošní bilancí na betonech.

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide (triumf)

Bilance: 35:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 22:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 10:3 (kariérní 75:78)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 7:6)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo)

Keysová – Canadian Open

Kariérní bilance: 10:6

Nejlepší výsledek: finále (Montreal 2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (6:2, 6:1), McNallyová (2:6, 6:3, 6:3), (11) Muchová (4:6, 6:3, 7:5)

Clara Tausonová se postarala o jedno z největších překvapení turnaje, když v osmifinále přemohla 7:6, 6:3 úřadující wimbledonskou šampionku Igu Šwiatekovou, které třikrát sebrala servis. S polskou favoritkou prohrála všechny tři předchozí duely, včetně toho nedávného ve Wimbledonu.

Jedná se o její čtvrtý kariérní skalp TOP 10, kterým navázala na jednoznačné výhry nad Luciou Bronzettiovou a Julijí Starodubcevovou. Dvaadvacetiletá Dánka vyhrála všechna tři utkání v Montrealu ve dvou setech a vede si podstatně lépe než loni, kdy při debutu na Canadian Open vypadla hned v prvním kole.

Ve čtvrtfinálových duelech na nejvyšší tour má poloviční úspěšnost 6:6. Na úrovni WTA 1000 je takto daleko teprve podruhé v kariéře, letos v Dubaji si vyšlápla na Karolínu Muchovou a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a prohrála až ve finále s Mirrou Andrejevovou.

Vizitka Clary Tausonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tausonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 31:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 4:11)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Tausonová – Canadian Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Bronzettiová (6:1, 6:2), Starodubcevová (6:3, 6:0), (2) Šwiateková (7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Tausonová vede 1:0. Dánka jako jediná dokázala v letošním roce porazit Keysovou na australském kontinentu, a to po třech odvrácených setbolech ve čtvrtfinále menší akce v Aucklandu (6:4, 7:6). Šance jsou celkem vyrovnané a Keysová, která má letos na betonech bilanci 22:3, je jen velmi mírnou favoritkou.

Ósakaová – Svitolinová | středa 01:30 SELČ

Naomi Ósakaová v osmifinále zničila za pouhých 49 minut poměrem 6:1, 6:0 bývalou světovou jedenáctku Anastasiji Sevastovovou a podruhé v kariéře prošla do čtvrtfinále Canadian Open (Toronto 2019). Ve druhém dějišti tohoto podniku v Montrealu startuje poprvé po sedmi letech a vede si výborně.

Bývalá světová jednička rozhodně neměla snadnou cestu do čtvrtfinále. Už ve druhém kole likvidovala mečboly Ljudmily Samsonovové (4:6, 7:6, 6:3). Pak se musela 27letá Japonka vypořádat s nasazenou grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou, kterou ovšem přehrála jednoznačně 6:2, 6:4.

Vítězka čtyř hardových grandslamů není po loňském návratu z mateřské pauzy v ideální formě, ale teď by se konečně mohla usadit v TOP 50 žebříčku. Na nejvyšším okruhu je jejím letošním maximem finále v Aucklandu (skreč) a teď v Montrealu absolvuje své největší semifinále od finálové účasti v Miami 2022.

Vizitka Naomi Ósakaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Ósakaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)

Bilance: 25:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:4 (kariérní 41:47)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Ósakaová – Canadian Open

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2019, Montreal 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Washington (osmifinále)

Cesta turnajem: Arseneaultová (6:4, 6:2), (13) Samsonovová (4:6, 7:6, 6:3), (22) Ostapenková (6:2, 6:4), Sevastovová (6:1, 6:0)

Elina Svitolinová narazila po cestě do čtvrtfinále na kvalifikantku Kamillu Rachimovovou, Annu Kalinskou a nasazenou pětku Amandu Anisimovovou. Třicetiletá Ukrajinka všechny porazila ve dvou setech. Proti úřadující wimbledonské finalistce Anisimovové vyhrála snadno 6:4, 6:1 a zapsala čtvrtý letošní skalp TOP 10.

Čtvrtfinále na Canadian Open si zahraje už počtvrté a má v této fázi bilanci 2:1. Zatímco v Torontu 2019 se dál nedostala, v Montrealu 2018 došla do semifinále a v Torontu 2017 se po čtyřech vyhraných duelech se zástupkyněmi TOP 10 světového pořadí stala šampionkou.

Někdejší světová trojka prožívá letos svou nejlepší sezonu po návratu z mateřské pauzy a mohla by klidně Canadian Open znovu ovládnout. V aktuálním roce má negativní bilanci 2:4 ve čtvrtfinálových zápasech, nicméně pět z těchto šesti utkání absolvovala na úrovni WTA 1000 či grandslamech.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 35:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:10 (kariérní 180:166)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:2 (kariérní 12:11)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo)

Svitolinová – Canadian Open

Kariérní bilance: 16:7

Nejlepší výsledek: triumf (Toronto 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Rachimovová (7:5, 6:2), Kalinská (6:1, 6:1), (5) Anisimovová (6:4, 6:1)

Vzájemná bilance: Ósakaová vede 4:3, také poosmé se potkávají na venkovním betonu. Japonka se ujala vedení ve vzájemné bilanci po posledním střetnutí loni na tisícovce v Miami, kde měla navrch 6:2, 7:6. Dá se očekávat velmi vyrovnaný průběh, jelikož ani jedna z aktérek není favoritkou.

Fritz – Rubljov | středa 01:00 SELČ

Taylor Fritz zvládl na Masters v Torontu parádní osmifinálovou bitvu s Jiřím Lehečkou. Aktéři se rvali o postup skoro tři hodiny a k vidění nebyl jediný brejk, přestože český tenista měl devět brejkbolových šancí a 27letý Američan pět. Každý set tak dospěl do tie-breaku (7:6, 6:7, 7:6).

Loni prožil nejlepší sezonu kariéry a vyšplhal se do TOP 4 žebříčku. V letošním roce tak skvělou formu nemá, ale nedávno se rozjel a na pěti z posledních šesti turnajů včetně momentálního vystoupení došel minimálně do čtvrtfinále. Během travnaté části sezony kraloval ve Stuttgartu a Eastbourne a US Open Series odstartoval už před týdnem ve Washingtonu, kde ve čtvrtfinále zahodil náskok proti Alejandrovi Davidovichovi.

Na kanadském Masters se mu nikdy moc nedařilo, při předchozích šesti startech ani jednou nepřekročil osmifinále. Letos se tady ovšem stal prvním Američanem v historii, který zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech devíti podnicích Masters. Ve čtvrtfinálové fázi těchto akcí má bilanci 6:7, pět ze sedmi porážek utrpěl proti někomu z TOP 10 žebříčku. Letos hrál čtvrtfinále jen v březnu v Miami a přetlačil ve třech setech Mattea Berrettiniho.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 35:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:6

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:3 (kariérní 56:68)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 6:7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)

Fritz – Canadian Open

Kariérní bilance: 7:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (7:5, 7:6), (27) Diallo (6:4, 6:2), (19) Lehečka (7:6, 6:7, 7:6)

Andrej Rubljov zahájil US Open Series už před pár týdny a na obou předchozích turnajích v Los Cabos a Washingtonu skončil na raketě outsidera a dříve, než se očekávalo. Na Masters v Torontu žádné výraznější výkonnostní zlepšení nepřišlo, ovšem i díky příznivému losu prošel do čtvrtfinále. Ve třetím kole musel otáčet souboj s trápícím se Lorenzem Sonegem a pak mu v rozhodující sadě vzdal rozjetý Alejandro Davidovich.

Sedmadvacetiletý Rus má před sebou ještě kus práce. Na Canadian Open totiž obhajuje loňské finále z Montrealu, kde vyřadil mimo jiné světovou jedničku Jannika Sinnera a v semifinále jasně přehrál Mattea Arnaldiho. Ve finále byl favoritem, ale prohrál s Alexeiem Popyrinem a svůj třetí titul z Masters nezískal.

V posledních letech se na úrovni Masters hodně zlepšil a může se pochlubit skvělou bilancí 9:4 ve čtvrtfinálových duelech na těchto turnajích. Loni touto dobou měl na kontě sérii pěti výher v takových zápasech, tu ukončil pozdější šampion Sinner po třísetové bitvě v Cincinnati.

Vizitka Andreje Rubljova. (@ Livesport / Enetpulse)

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Hamburk (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)

Bilance: 26:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 27:44)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 9:4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (osmifinále)

Rubljov – Canadian Open

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: finále (Montreal 2024)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Los Cabos (semifinále), Washington (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Gaston (6:2, 6:3), (28) Sonego (5:7, 6:4, 6:3), (20) Davidovich (6:7, 7:6, 3:0 skreč)

Vzájemná bilance: Fritz vede 5:4. Rubljov neprožívá povedenou sezonu a postrádá svou nejlepší formu i sebevědomí. V posledním souboji s hráči TOP 5 ovšem předvedl solidní výkon a vzdoroval ve Wimbledonu Carlosovi Alcarazovi. Pokud by takovou výkonnost našel i proti Fritzovi, který na tom sám není nejlépe, mohl by překvapit. Američan je favoritem a tuto roli si zaslouží.

De Minaur – Shelton | středa 02:30 SELČ

Alex de Minaur i díky své parádní obraně a delšímu odpočinku po odstoupení krajana Christophera O'Connella ustál v osmifinále na Masters v Torontu bitvu s Francesem Tiafoem. Souboj s Američanem si ale docela zkomplikoval, protože nebyl daleko od dvousetového vítězství a ve druhé sadě dvakrát vedl o brejk (6:2, 4:6, 6:4).

Šestadvacetiletý Australan už v minulosti v rámci US Open Series exceloval a letos si zatím vede nad očekávání. Před necelými dvěma týdny slavil ve Washingtonu svůj první letošní triumf a teď je ve čtvrtfinále v Torontu, kde předloni zapsal průlomový výsledek, poprvé došel na této úrovni do čtvrtfinále a padl až ve finále s Jannikem Sinnerem.

Od té doby je mnohem úspěšnější na těch největších turnajích a také v soubojích s nejlepšími hráči na světě. Po zmíněném předloňském finále v Torontu byl ve čtvrtfinále na Masters ještě čtyřikrát, ale tři z nich prohrál. V tomto ohledu by se měl ještě zlepšit, pokud se chce stabilně držet v TOP 10 žebříčku. Teď v Torontu má velmi solidní šanci na zisk prvního titulu nebo minimálně finálovou účast.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)

Bilance: 37:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 19:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:5 (kariérní 18:55)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále)

De Minaur – Canadian Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: finále (Toronto 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Washington (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Comesaňa (6:4, 6:2), O'Connell (bez boje), (7) Tiafoe (6:2, 4:6, 6:4)

Ben Shelton v posledních dvou kolech zase potvrdil svou výbornou psychickou odolnost v klíčových momentech v soubojích s žebříčkově níže postavenými soupeři. Prohrát mohl klidně ve třetím kole s Brandonem Nakashimou i v osmifinále s Flaviem Cobollim, ale pokaždé tie-break rozhodujícího setu zvládl a postup vydřel.

V tuto chvíli je na tom 22letý Američan podobně jako před lety De Minaur, jelikož na Masters se mu nedaří překročit čtvrtfinálovou fázi (bilance 0:3). Přitom už kraloval na úrovni ATP 250 i 500 a hrál více než jedno grandslamové semifinále.

Jeho bilance s hráči TOP 10 rozhodně není ideální. Proti nim prostě svou obvykle výbornou psychickou odolnost nedokáže uplatnit a výsledkem je mizerná bilance 5:17. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že 16 ze 17 porážek utrpěl proti někomu z TOP 5, což zahrnuje Carlose Alcaraze i Jannika Sinnera. De Minaur je na tom velmi podobně (úspěšnost 18:55) a letos jsou na tom oba aktéři stejně (0:5).

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Australian Open (semifinále)

Bilance: 29:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:5 (kariérní 5:17)

Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 0:3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Shelton – Canadian Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (Toronto 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Washington (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Mannarino (6:2, 6:3), (25) Nakashima (6:7, 6:2, 7:6), (13) Cobolli (6:4, 4:6, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Ačkoli jsou oba tenisté členy elitní desítky pořadí, ani jeden z nich nemá proti takto vysoko postaveným soupeřům dobrou historii. Pro De Minaura i Sheltona se tak jedná o jedinečnou příležitost zapsat skalp TOP 10. Mírným favoritem je De Minaur, který má lepší předchozí výsledky na Canadian Open, srší sebevědomím a vyhrál posledních sedm zápasů.

Úterní program / Montreal

CENTRE COURT (od 22:00 SELČ)

1. Townsendová/S. Zhang (3-USA/Čína) - Dolehideová/Keninová (USA)

2. Keysová (6-USA) - Tausonová (16-Dán.) / nejdříve ve 23:59 SELČ

3. Ósakaová (Jap.) - Svitolinová (10-Ukr.)

Kompletní program | Přehled turnaje

Úterní program / Toronto

CENTRE COURT (od 22:30 SELČ)

1. Krawietz/Pütz (4-Něm.) - Cash/Glasspool (2-Brit.)

2. Fritz (2-USA) - Rubljov (6-) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ

3. De Minaur (9-Austr.) - Shelton (4-USA)

Kompletní program | Přehled turnaje