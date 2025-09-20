Dál už to nešlo. Siniaková svou jízdu v Soulu zakončila v semifinále
Siniaková – Alexandrovová 4:6, 2:6
Jen pár hodin odpočinku měly Siniaková s Alexandrovovou před vzájemným semifinálovým duelem. Kvůli dešti, který zrušil prakticky celý pátčení program, musely obě hráčky čtvrtfinále i semifinále odehrát v jeden den.
Česká tenistka, která v Soulu nastoupila včetně čtyřhry už ke svému osmému zápasu, se do první složitější situace dostala ve čtvrtém gamu, brejkovou hrozbu se jí ale podařilo zažehnat. To už se jí nepodařilo v šesté hře, kdy game na svém podání zakončila dvojchybou a prohrávala 2:4.
Rodačka z Čeljabinsku, která od svých 11 let žije v Česku, střídala vynikající údery s lacinými chybami, což se ukázalo vzápětí, kdy nepotvrdila brejk a i ona poprvé v zápase přišla o podání.
Velmi dlouhou hru nabídl osmý game, když Siniaková vedla při svém podání už 40:0, přesto ho získala až přes šest shod a srovnala na 4:4.
Alexandrovová povětšinou diktovala tempo výměn, pro body se snažila chodit na síť, často ale narážela na velmi dobrou obranu české soupeřky.
Rozhodující moment první sady tak přinesla desátá hra, kdy Siniaková podruhé v utkání neudržela svůj servis, game znovu zakončila dvojchybou a úvodní dějství tak zakončila za 56 minut prohrou 4:6.
Rodačka z Hradce Králové se nezvládnutým závěrem setu nenechala deprimovat a získala hned úvodní servis ruské soupeřky, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0.
V dalším průběhu zápasu ale jasně převzala iniciativu světová jedenáctka. Alexandrovová výrazně zpřesnila hru, unaveně působící Siniakovou zatlačila do defenzivy a pěti gamy v řadě prakticky rozhodla o osudu utkání.
Ruská tenistka dovedla utkání za hodinu a 40 minut k vítězství 6:4, 6:2.
Její soupeřkou bude světová dvojka Iga Šwiateková, která si dnes nejdříve poradila s Barborou Krejčíkovou 6:0, 6:3, aby v semifinálovém duelu zničila i Australanku Mayu Jointovou 6:0, 6:2.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
