Dál už to nešlo. Siniaková svou jízdu v Soulu zakončila v semifinále

DNES, 13:26
Aktuality 6
WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) na finálovou účast turnaje v Soulu nedosáhla, když podlehla Jekatěrině Alexandrovové (30) ve dvou setech 4:6 a 2:6. Ruská tenistka se v boji o titul utká s Igou Šwiatekovou. Česká tenistka by měla nastoupit dnes i k třetímu svému zápasu, když ji po boku Barbory Krejčíkové čeká semifinálový duel s čínskými soupeřkami Yifan Xu (37) a Zhaoxuan Yang (30).
Profily hráčů
Alexandrova Ekaterina
Siniaková Kateřina
Siniaková na finálovou účast v Soulu nedosáhla (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Siniaková – Alexandrovová 4:6, 2:6

Jen pár hodin odpočinku měly Siniaková s Alexandrovovou před vzájemným semifinálovým duelem. Kvůli dešti, který zrušil prakticky celý pátčení program, musely obě hráčky čtvrtfinále i semifinále odehrát v jeden den.

Česká tenistka, která v Soulu nastoupila včetně čtyřhry už ke svému osmému zápasu, se do první složitější situace dostala ve čtvrtém gamu, brejkovou hrozbu se jí ale podařilo zažehnat. To už se jí nepodařilo v šesté hře, kdy game na svém podání zakončila dvojchybou a prohrávala 2:4.

Rodačka z Čeljabinsku, která od svých 11 let žije v Česku, střídala vynikající údery s lacinými chybami, což se ukázalo vzápětí, kdy nepotvrdila brejk a i ona poprvé v zápase přišla o podání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Velmi dlouhou hru nabídl osmý game, když Siniaková vedla při svém podání už 40:0, přesto ho získala až přes šest shod a srovnala na 4:4.

Alexandrovová povětšinou diktovala tempo výměn, pro body se snažila chodit na síť, často ale narážela na velmi dobrou obranu české soupeřky.

Rozhodující moment první sady tak přinesla desátá hra, kdy Siniaková podruhé v utkání neudržela svůj servis, game znovu zakončila dvojchybou a úvodní dějství tak zakončila za 56 minut prohrou 4:6.

Rodačka z Hradce Králové se nezvládnutým závěrem setu nenechala deprimovat a získala hned úvodní servis ruské soupeřky, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0.

V dalším průběhu zápasu ale jasně převzala iniciativu světová jedenáctka. Alexandrovová výrazně zpřesnila hru, unaveně působící Siniakovou zatlačila do defenzivy a pěti gamy v řadě prakticky rozhodla o osudu utkání.

Ruská tenistka dovedla utkání za hodinu a 40 minut k vítězství 6:4, 6:2.

Její soupeřkou bude světová dvojka Iga Šwiateková, která si dnes nejdříve poradila s Barborou Krejčíkovou 6:0, 6:3, aby v semifinálovém duelu zničila i Australanku Mayu Jointovou 6:0, 6:2.

Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
miros
20.09.2025 14:14
No jo no kačenka dojela na alexandrovou, tak jedinou těžší soupeřkou byla Kasatky u které bych řekl, že letos hraje plívu možná i dva tři roky zpětně hraje plí vu. Takže ve své podstatě že by zahrál nějak super turnaj to mi teda nepřijde. No a narazí na trošku lepší hráčku a jak to dopadne ?., klasika sesype se jak domeček z karet.
Reagovat
com
20.09.2025 14:02
Dnesni vykony Siniačky
Katka v singlu č. 1 smile
Kačena v singlu č. 2
Kačenka v deblu smile
Reagovat
zfloyd
20.09.2025 14:04
a teď už hraje třetí zápas v jednom dni - terminátorka
Reagovat
tommr
20.09.2025 13:38
Ono to jít mohlo ale Katka to nezvládla hlavně mentálně. V prvním setu selhala když podávala na udržení se v setu a ve druhým neproměňovala brejkboly který měla v každý hře na returnu ...
Celkově ale odehrála Katka dobrej turnaj a nasbírala dostatek bodů aby se v singlu vrátila do top-60 ...
A pokud z turnaje neodstoupí v deblu tak by si ještě mohla vybojovat zpátky pozici deblový jedničky ...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
20.09.2025 13:48
Tento turnaj má prize money cca 1 mega USD. Turnaj v Tróji, v němž byla v ČF, to měl 250k USD. Tedy SF na tomto turnaji je z hlediska prize money jako vyhrát ten turnaj v Tróji. Ovšem na body to již takové není. Poměr prize money 4:1 ovšem na body pouze 2:1.
Reagovat
Random33
20.09.2025 14:04
Ve zbytku sezony 2 turnaje, kde postoupi do 3. kola a bodove by mela byt v klidu. Rekl bych, ze toho prilis neobhajuje
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist