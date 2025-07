Další rána pro Badosaovou. Chci vidět světlo na konci tunelu, smutní hvězda

Ne, tento smutný příběh nekončí. Bývalá světová dvojka Paula Badosaová (27) se potýká s dalšími zdravotními problémy. Kromě chronických potíží s bolavými zády si natrhla psoas, který ji vyřadí na několik týdnů z tenisového dění. „Stále doufám, že se situace brzy zlepší a že začne svítit světlo na konci tunelu,“ psala Španělka na sociálních sítích.

Sezonu začala Paula Badosaová ve velkém stylu. Na Australian Open zastavila její cestu až v semifinále Aryna Sabalenková. Tím však pozitiva na dlouhou dobu skončila. Za vše mohly především chronické bolesti zad, které nedovolují rodačce z New Yorku pravidelnou zátěž profesionálního tenisu.



"S doktory mluvím každý den. Až mi řeknou, že mám skončit, tak skončím. Ale jsem tvrdohlavá – pokud to jen trochu půjde, budu hrát i pod injekcemi, i když vím, že to mému tělu škodí. Nemám na výběr. Pořád ale tenis miluju. Když jsem zdravá, patřím mezi nejlepší hráčky na světě. Pořád můžu vyhrát grandslam," říkala na začátku května bývalá světová dvojka.



Poté stihla dojít do třetího kola French Open i následného travnatého turnaje v Berlíně. Ve Wimbledonu však skončila v prvním kole na domácí Katie Boulterové. Už před zápasem s Britkou však měla zdravotní problémy.

Quiero agradecer de corazón a toda la tantísima gente que me está enviando su apoyo, su cariño y su energía en estos días tan complicados. Ese aliento me sostiene y me da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo parece cuesta arriba.

Gracias por estar ahí. ❤️‍ — Paula Badosa (@paulabadosa) July 14, 2025

"V poslední době jsem příliš nekomunikovala, ale chtěla jsem vás informovat o své aktuální situaci. Je pravdou, že prožívám těžké chvíle. Bohužel mám od doby před Wimbledonem natržený psoas (sval v oblasti beder a pánve), což mě na několik týdnů vyřadí ze hry," psala Španělka na sociálních sítích.



"Jsou to pro mě opravdu náročné časy, ale stále doufám, že se situace brzy zlepší a že začne svítit světlo na konci tunelu. Děkuji vám všem za obrovskou podporu," dodala vítězka čtyř turnajů na okruhu.



Kdy a zda se opravdu dokáže Badosaová vrátit na kurty v plné formě, zůstává i nadále krajně nejisté.