Smutná zpověď Badosaové: Nemůžu vést normální život, hraju jen pod injekcemi

Naposledy se fanouškům představila ve třetím kole turnaje v Miami, kde porazila Claru Tausonovou. Do čtvrtého kola proti Filipínce Alexandře Ealaové už Paula Badosaová (27) nenastoupila. Důvodem jsou chronické zdravotní problémy, které bývalou světovou dvojku v posledních měsících prakticky nepřetržitě provázejí. A podle samotné hráčky s velkou pravděpodobností povedou i k jejímu definitivnímu konci kariéry.

Má za sebou úspěchy, na které většina tenistek nikdy nedosáhne. Na letošním Australian Open si Badosaová zahrála semifinále, mezi poslední osmičkou byla na US Open v loňském roce i a na Roland Garros v sezóně 2021. Před třemi lety jí patřila druhá příčka světového žebříčku.



Teď však řeší stále teprve sedmadvacetiletá tenistka úplně jiné problémy. V rozhovoru pro Eurosport přiznala, že ji trápí chronické bolesti zad, které s velkou pravděpodobností způsobí její konec kariéry.



„Moje problémy jsou chronické. Když mě bolí pravá strana zad, dá se to ještě zvládnout. Ale pokud bolest zasahuje až do nervu, nejde s tím normálně fungovat, natož hrát tenis. Tento týden jsem volala v pět ráno svému lékaři a ptala se ho, co mám dělat. Psychicky mě to vyčerpává,“ popisuje své trable Španělka.



„S doktory mluvím každý den. Až mi řeknou, že mám skončit, tak skončím. Ale jsem tvrdohlavá – pokud to jen trochu půjde, budu hrát i pod injekcemi, i když vím, že to mému tělu škodí. Nemám na výběr. Už jsem ale smířená s tím, že až jednou ukončím kariéru, hned druhý den půjdu na operaci. Pořád ale tenis miluju. Když jsem zdravá, patřím mezi nejlepší hráčky na světě. Pořád můžu vyhrát grandslam,“ snaží se udržet optimismus rodačka z New Yorku.



„Až odehraju svůj poslední zápas, chci, aby to bylo s vědomím, že jsem tomu dala úplně všechno. I kdybych měla z kurtu odejít kulhající, nebudu toho litovat,“ uzavírá svou smutnou zpověď španělská hvězda.