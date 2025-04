Španělsko pláče. Po Alcarazovi odstoupila z Madridu i největší ženská naděje

Paula Badosa wycofała się z turnieju WTA 1000 w Madrycie.



Paula Badosa has withdrawn from the WTA 1000 in Madrid.



Paula Badosa | Instagram | #MMOPEN | #czasnatenis pic.twitter.com/mm4X6EoeJN — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) April 25, 2025