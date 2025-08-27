Další výborný výkon Macháče! Hvězdnému talentu nepovolil set a vyhlíží derby s Menšíkem

US OPEN - Tomáš Macháč (24) potkal ve druhém kole US Open talentovaného Joaa Fonsecu (19) a po dalším výborném výkonu pokračuje na posledním grandslamu sezony bez ztráty setu. Brazilského teenagera přehrál bez ztráty servisu 7:6, 6:2, 6:3 a ve třetím kole může dojít na české derby s Jakubem Menšíkem (19), kterého čeká souboj s Ugem Blanchetem.
Tomáš Macháč nepovolil hvězdnému soupeři ani jeden set (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fonseca – Macháč 6:7, 2:6, 3:6

Macháč chytl na US Open vynikající formu a jasně přehrál oba své protivníky. Po demolici Lucy Nardiho v prvním kole nedal větší šanci ani hvězdnému teenagerovi Fonsecovi. Proti brazilskému talentu ani jednou neztratil vlastní servis a po dvou hodinách mohl slavit.

Hodně důležité bylo úvodní dějství a klidně mohlo vše dopadnout úplně jinak. Fonseca měl totiž za stavu 5:4 setbol na returnu, který Macháč zlikvidoval esem. Český tenista bral nakonec set v tie-breaku poměrem 7:4.

Zbytek utkání už byl takřka kompletně v režii berounského rodáka. Fonsecovi v následujících dvou setech povolil dohromady jen pět gamů a sílu ukazoval v tomto zápase hlavně na brejkbolech. Macháč využil polovinu ze šesti šancí na příjmu a odvrátil všechny čtyři hrozby na svém podání.

Zatímco v New Yorku se v těchto dnech prezentuje výbornými výkony, v posledních měsících se naopak výkonnostně i výsledkově trápil. Mimo jiné kvůli častým zdravotním problémům. V březnu slavil na pětistovce v Acapulcu svůj první triumf na nejvyšším okruhu a kvůli už několikaměsíčnímu slabšímu období na něj doteď výrazněji nenavázal.

Na US Open dominoval v úvodních kolech i loni, kdy se tady probil do svého zatím jediného osmifinále na grandslamech. Letos je ve třetím kole na grandslamové úrovni podruhé (Australian Open) a má v této fázi celkovou bilanci 1:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

K českému derby ve třetím kole chybí už jen jeden krok. Ten by měl udělat favorizovaný Menšík proti francouzskému kvalifikantovi Blanchetovi. Pokud uspěje, bude mít český tenis jisté zastoupení v osmifinále mužské dvouhry.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Dobry-den
27.08.2025 21:08
Tak že by se Tomáš konečně probudil z půlročního spánku?
The_Punisher
27.08.2025 21:07
Skvělé, Tome!
com
27.08.2025 21:04
chudák Joao Chtel sem videt v pristim zapase souboj dvou zazracnych zlatych deti
Preview.lover
27.08.2025 21:05
Na Laver cupu je pravděpodobně nasadí proti sobě, jestli se jeden z nich neodhlásí
Georgino
27.08.2025 21:09
Já tam vidím Machače o mnoho radši než Fonsecu.
farr
27.08.2025 21:11
No ten matchup se nabízel při rozlosování, ale zázraci nehrajou žádnej zázrak. Pokud se Kuba neprobudí taky tam může v klidu hrát noname žabožrout s Tomem ve 3. kole.
