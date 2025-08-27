Další výborný výkon Macháče! Hvězdnému talentu nepovolil set a vyhlíží derby s Menšíkem
Fonseca – Macháč 6:7, 2:6, 3:6
Macháč chytl na US Open vynikající formu a jasně přehrál oba své protivníky. Po demolici Lucy Nardiho v prvním kole nedal větší šanci ani hvězdnému teenagerovi Fonsecovi. Proti brazilskému talentu ani jednou neztratil vlastní servis a po dvou hodinách mohl slavit.
Hodně důležité bylo úvodní dějství a klidně mohlo vše dopadnout úplně jinak. Fonseca měl totiž za stavu 5:4 setbol na returnu, který Macháč zlikvidoval esem. Český tenista bral nakonec set v tie-breaku poměrem 7:4.
Zbytek utkání už byl takřka kompletně v režii berounského rodáka. Fonsecovi v následujících dvou setech povolil dohromady jen pět gamů a sílu ukazoval v tomto zápase hlavně na brejkbolech. Macháč využil polovinu ze šesti šancí na příjmu a odvrátil všechny čtyři hrozby na svém podání.
Zatímco v New Yorku se v těchto dnech prezentuje výbornými výkony, v posledních měsících se naopak výkonnostně i výsledkově trápil. Mimo jiné kvůli častým zdravotním problémům. V březnu slavil na pětistovce v Acapulcu svůj první triumf na nejvyšším okruhu a kvůli už několikaměsíčnímu slabšímu období na něj doteď výrazněji nenavázal.
Na US Open dominoval v úvodních kolech i loni, kdy se tady probil do svého zatím jediného osmifinále na grandslamech. Letos je ve třetím kole na grandslamové úrovni podruhé (Australian Open) a má v této fázi celkovou bilanci 1:3.
K českému derby ve třetím kole chybí už jen jeden krok. Ten by měl udělat favorizovaný Menšík proti francouzskému kvalifikantovi Blanchetovi. Pokud uspěje, bude mít český tenis jisté zastoupení v osmifinále mužské dvouhry.
