Další výbuch Medveděva, či zvýšení šance na postup? Turnaj mistrů může poznat prvního semifinalistu

V rámci úterního programu by mohl být potvrzen první semifinalista letošního ročníku Turnaje mistrů v Turíně. Postup ze skupiny si může zajistit lepší ze souboje mezi světovou jedničkou a domácí hvězdou Jannikem Sinnerem (23) a Taylorem Fritzem (27). Naopak o první výhru ve skupinové fázi budou bojovat debutant Alex de Minaur (25) a bývalý šampion Daniil Medveděv (28), který úvodní zápas nezvládl hlavně po psychické stránce.

Medveděv – De Minaur | 14:00 SEČ

Daniil Medveděv startuje na Turnaji mistrů už šestým rokem po sobě a je bývalým šampionem. Navzdory slabší formě a neideální fyzické kondici v posledních měsících určitě očekával lepší vstup do této prestižní akce. Jeho výkon a chování na kurtu však byly zklamáním, svou frustraci si několikrát vybil na raketě, rozbil jeden z mikrofonů na kurtu a dostal trestný fiftýn. Možná klíčový zápas skupiny s Taylorem Fritzem prohrál jasně 4:6, 3:6.

Osmadvacetiletý Rus nepředvedl takový výstup poprvé. K tomu poslednímu nejspíše vedlo to, že se mu už nějakou dobu vůbec nedaří proti dominantní trojce (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Novak Djokovič), na titul čeká od loňského května a jeho kariéra už dlouho stagnuje. "Už dlouhou dobu bojuju s něčím, co nemůžu ovlivnit. Jsem z toho unavený. Uvidíme, co bude dál. Dneska jsem měl šance."

Jeho historie na Turnaji mistrů nasvědčuje tomu, že by mohl skončit už ve skupinové fázi. Závěrečný vrchol sezony sice v roce 2020 ovládl a hrál na něm ještě jedno další finále, nicméně ve dvou případech v letech 2019 a 2022 nevyhrál ani jeden zápas ve skupině.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport / Enetpulse)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: čeká na první výhru

Bilance: 45:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 0:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:8 (kariérní 46:49)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)

Medveděv – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 11:10

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (2. kolo)

Cesta turnajem: Fritz (4:6, 3:6)

Alex de Minaur byl v neděli v úplně jiné situaci a mohl proti světové jedničce a největšímu favoritovi Jannikovi Sinnerovi jedině překvapit. Dle očekávání si připsal jasnou porážku 3:6, 4:6 a zhoršil si vzájemnou bilanci s domácí hvězdou na 0:8. V budoucnu se pokusí vyhnout tomu, aby byl proti Sinnerovi na nejvyšším okruhu podobně neúspěšný jako třeba David Ferrer proti Rogerovi Federerovi (0:17) či Gaël Monfils proti Novakovi Djokovičovi (0:19).

Pro 25letého Australana se jednalo o vůbec první zápas na Turnaji mistrů. Ještě v červenci prožíval nejlepší období v kariéře. Ve Wimbledonu se však zranil a v posledních měsících nemohl bojovat o kvalifikaci na závěrečný vrchol sezony tak, jak by si přál. Předčasná omluvenka Djokoviče mu ovšem účast v Turíně zajistila.

V posledních měsících sice není v nejlepší formě ani kondici, nicméně své místo na Turnaji mistrů si vzhledem k letošnímu progresu určitě zaslouží. Ten je vidět i v soubojích s hráči TOP 10, před začátkem tohoto roku to s nimi měl 13:39 a letos disponuje úspěšností 5:7.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)

Bilance: 47:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 11:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:7 (kariérní 18:46)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (čtvrtfinále), Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Sinner (3:6, 4:6)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:3. Pokud ruský tenista nezlepší výkonnost i přístup, tak bude na silně obsazeném Turnaji mistrů bez šance. Souboj s De Minaurem je pro něj ideální příležitostí si spravit chuť, protože Australan na tom není v poslední době nejlépe. Uvidíme, s jakým mentálním nastavením Medveděv do utkání nastoupí.

Sinner – Fritz | 20:30 SEČ

Jannik Sinner má určitě na tour několik oblíbených soupeřů a Alex de Minaur bude jedním z nich. S australským debutantem vyhrál všech sedm předchozích soubojů, přičemž dohromady ztratil jen jeden set, a do letošního ročníku Turnaje mistrů vstoupil dalším snadným vítězstvím nad tímto protivníkem.

V rámci letošního ročníku Turnaje mistrů je největším favoritem. Triumfovat v turínské hale mohl už loni, ale ve finále jasně prohrál s Novakem Djokovičem, kterému paradoxně pomohl k postupu ze skupiny. V letošní sezoně má famózní bilanci 66:6 a na halových betonech vyhrál všech devět utkání. Na krytých hardech triumfoval v únoru v Rotterdamu a ovládl štědře dotovanou exhibici Six Kings Slam v Rijádu.

Šampion Next Gen ATP Finals z roku 2019 (konalo se v italském Miláně) si může v případě úterního vítězství zajistit semifinálovou účast. Třiadvacetiletý Ital vyhrál posledních 14 střetnutí s Američany, s nimiž neprohrál od loňského Masters v Šanghaji, kde nestačil na Bena Sheltona.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj, US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)

Bilance: 66:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na halových betonech: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 13:5 (kariérní 35:32)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: De Minaur (6:3, 6:4)

Taylor Fritz měl v neděli práci usnadněnou, jelikož bývalý šampion Daniil Medveděv nezvládal úvodní zápas letošního Turnaje mistrů hlavně psychicky. Sedmadvacetiletý Američan tak ani nepotřeboval svůj nejlepší tenis a možná klíčové utkání, co se šancí na postup do semifinále týče, zvládl suverénně 6:4, 6:3.

V minulosti se na Turnaji mistrů představil pouze v roce 2022 a také předloni začal velmi cenným skalpem, a sice Rafaela Nadala. Tehdy zapsal dvě porážky, ovšem Casperovi Ruudovi podlehl až ve zkrácené hře rozhodujícího setu a v semifinále nestačil ve dvou tie-breacích na pozdějšího vítěze Novaka Djokoviče. To jen potvrzuje, že je na halových betonech těžkým soupeřem.

V letošním roce zaznamenal další progres v soubojích s nejlepšími hráči na světě a může se pochlubit poloviční úspěšností 8:8 se zástupci TOP 10. Na druhou stranu letos prohrál dohromady všechny čtyři duely se Sinnerem, Carlosem Alcarazem a Djokovičem. Pokud chce v budoucnu získat nějaký větší titul, bude muset porážet i tyto tři vícenásobné grandslamové šampiony.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); US Open, Mnichov (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (2. kolo)

Bilance: 50:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 2:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:8 (kariérní 26:41)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (finále)

Fritz – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (2. kolo)

Cesta turnajem: Medveděv (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Sinner vede 2:1. Fritz by mohl být na rychlejším halovém betonu hrozbou i pro největšího adepta na triumf Sinnera. Nebylo by překvapením, kdyby si Američan hájil svůj servis a došlo na tie-breaky, v nichž se může stát cokoli. Favoritem je zaslouženě letos na tvrdých površích dominující domácí hvězda. Vítěz si může s předstihem zajistit postup do semifinále.

Scénáře skupiny Ilieho Nastaseho

Sinner postoupí do semifinále, pokud:

1) Sinner porazí Fritze a De Minaur porazí Medveděva.

2) Sinner porazí Fritze ve dvou setech a Medveděv porazí De Minaura ve třech setech.

Fritz postoupí do semifinále, pokud:

1) Fritz porazí Sinnera a Medveděv porazí De Minaura.

2) Fritz porazí Sinnera ve dvou setech a De Minaur porazí Medveděva ve třech setech.

Úterní program

CENTRE COURT (od 11:30 SEČ)

1. Purcell/Thompson (5-Austr.) - Heliövaara/Patten (7-Fin./Brit.)

2. Medveděv (4-) - De Minaur (7-Austr.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) - Koolhof/Mektič (3-Niz./Chorv.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Sinner (1-It.) - Fritz (5-USA) / nejdříve ve 20:30 SEČ

Přehled dvouhry | Přehled čtyřhry