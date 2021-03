Dauhá: Kvitová smetla Pavljučenkovou, Plíšková zdolala Džabúrovou

Petra Kvitová tak i na svém třetím letošním turnaji zvládla úvodní zápas, ovšem na generálce v Melbourne ani Australian Open další výhru nepřidala. To se pokusí právě v katarské metropoli, kde po volném losu v prvním kole začala hladkým vítězstvím 6-1 6-3 nad Anastasií Pavljučenkovovou, změnit.

Nasazená čtyřka se na začátku obou setů trochu hledala, ale pokaždé dokázala předvést sérii pěti vyhraných gamů. V úvodním dějství za stavu 1-1 odvracela dva brejkboly, ve druhé sadě otáčela z 1-3. Rusku porazila podruhé v řadě a své vedení ve vzájemné bilanci upravila na 9-4.

"Snažila jsme se do toho jít jako první, aby neměla čas na svoji hru. To byl klíč, že jsem se tlačila dopředu, hrála jsem velmi solidně od základní čáry a taky se dobře pohybovala," řekla Kvitová na on-line tiskové konferenci.

Ve svém prvním letošním čtvrtfinále se vítězka ročníku 2018 a loňská finalistka Kvitová utká s Anett Kontaveitovou (H2H 4-2). Estonka si zatím v Dauhá počíná suverénně, v prvním kole smetla chybující finalistku nedávného Australian Open Jennifer Bradyovou a dnes nedala šanci trápící se Angelique Kerberové.

