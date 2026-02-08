Dauhá: Velká šance pro Plíškovou. Muchová jde na oblíbenou sokyni, Bouzkové hrozí konec
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 8. 2.
Češi v akci
Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.) | Grandstand 1 (14:00 SEČ)
Bouzková (ČR) – Mboková (10-Kan.) | Centre Court (16:00 SEČ)
Muchová (14-ČR) – Cristianová (Rum.) | Centre Court (17:30 SEČ)
Velká šance pro Plíškovou
Karolína Plíšková se letos vrátila na nejvyšší ženský okruh, a to po velmi dlouhé zdravotní pauze způsobené zraněním kotníku. Hned na prvním turnaji na Australian Open ukázala, že tenis rozhodně nezapomněla a prošla až do třetího kola. To samé potvrdila také před týdnem v Kluži, kde ale po zisku úvodní sady fyzicky odpadla. Je tedy jasné, že jejím největším problémem je v tuto chvíli nedostatečná kondice. Pokud bude mít dost sil a nezradí ji tělo, mohla by zvládnout úvodní kolo na první letošní tisícovce v Dauhá. Šampionka ročníku 2017 bude čelit Solaně Sierraové, která prohrála finále kvalifikace proti Alycii Parksové a do hlavního losu se dostala až jako lucky loser. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj a bývalá světová jednička do něj nastoupí jako mírná kurzová favoritka.
Muchová vyzve oblíbenou sokyni, Bouzková proti kometě
Karolína Muchová zahájí svůj teprve čtvrtý start na této akci jako jednoznačná favoritka. Aktuální česká dvojka a čtvrtfinalistka z roku 2019 totiž v prvním kole potkává jednu ze svých oblíbených soupeřek. A sice Jaqueline Cristianovou, kterou ve všech čtyřech předchozích vzájemných duelech porazila bez ztráty setu. Je ale potřeba zmínit, že po dominanci v úvodních třech soubojích měla s Rumunkou v tom posledním před pár týdny v úvodním kole Australian Open potíže. Muchová celkově nehrála v Melbourne Parku v příliš přesvědčivé formě a bude muset předvést alespoň svůj standard, pokud nechce s touto sokyní poprvé prohrát. Zatímco Muchová po úvodním grandslamu sezony odpočívala, Cristianová dorazila z domácí akce v Kluži, kde ve druhém kole schytala výprask od Darji Snigurové. Proti Češce zkusí vylepšit svou mizernou bilanci 5:24 v zápasech s hráčkami TOP 20.
Zatímco Plíšková a Muchová budou plnit roli kurzových favoritek, Marie Bouzková je v opačné pozici. Úvod letošní sezony ji nezastihl v nijak oslnivé formě, což ještě více komplikuje její šance proti nejvýraznější kometě loňského roku Victorii Mbokové. Kanadská teenagerka má letos velmi dobrou bilanci 8:3, která zahrnuje finále v Adelaide, osmifinále Australian Open a také cenné skalpy třeba Madison Keysové a Clary Tausonové. Mboková tak logicky půjde do tohoto utkání jako favoritka. Bouzková se s ní utká podruhé, loni v létě v Montrealu začala výborně a potvrzovala skvělou formu, ale po zisku úvodního setu i kvůli velmi náročnému programu pozdější šampionce jasně podlehla. Za poslední rok zapsala česká hráčka jen dva skalpy TOP 20, a to loni proti trápícím se Beatriz Haddadové Maiaové a Dianě Šnajderové.
Nedělní program
CENTRE COURT (od 13:00 SEČ)
1. Pavljučenkovová (-) – Mertensová (16-Belg.)
2. Liová (USA) – Fernandezová (Kan.)
3. Bouzková (ČR) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve v 16:00 SEČ
4. Muchová (14-ČR) – Cristianová (Rum.)
GRANDSTAND 1 (od 11:00 SEČ)
1. Samsonovová (13-) – Frechová (Pol.)
2. Šnajderová (15-) – Parksová (USA)
3. Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.)
4. Kasatkinová (Austr.) – Učidžimaová (Jap.)
GRANDSTAND 3 (od 11:30 SEČ)
1. Stearnsová (USA) – Zvonarevová (-)
2. Krejčíková/Siniaková (ČR) – Muhammadová/Routliffeová (6-USA/N. Zél.)
