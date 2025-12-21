Daviscupový hrdina Cobolli: Srovnání se Sinnerem? Neblázněte! Je třeba si přiznat realitu
Během finálových bitev Davisova poháru v Boloni se nečekaně stal italskou jedničkou. Ačkoliv je Cobolli v žebříčku na výborném 22. místě, mezi italskými hráči mu patří "až" třetí pozice za zmiňovaným Sinnerem a Lorenzem Musettim.
Zatímco prvně jmenovaný účast na finálovém klání pro osm nejlepších týmů světa odmítl, Musettiho vyřadilo ze hry zranění. A tak se své role musel poprvé v kariéře zhostit rodák z Florencie.
A zvládl ji excelentně. Po očekávané hladké výhře nad Rakušanem Filipem Misolicem (6:1, 6:3) si v nezapomenutelném zápase, který vyvrcholil neuvěřitelným závěrečným tie-breakem, jenž získal poměrem 17:15, poradil i s Belgičanem Zizou Bergsem. Svou zemi pak dovedl k daviscupovému hattricku po dalším dramatu se Španělem Jaumem Munarem (1:6, 7:6, 7:5).
Na novou sezonu se mladý Ital chystal mimo jiné i s hvězdným Carlosem Alcarazem. "Dvouhodinový trénink s Alcarazem mi připadá jako dvacet minut, ale když ho absolvujete s jiným hráčem, připadají mi jako dvě hodiny. Carlos mi dává spoustu rad, a i když je neříká, učím se věci jen tím, že ho prostě pozoruji," řekl Cobolli pro Ubitennis o své nedávné přípravě v Murcii.
Ital se zároveň zaměřuje na svou další práci a na to, jak zlepšit své výkony v nadcházejícím roce. "Co potřebuji zlepšit? Vlastně všechno. V některých oblastech se považuji za velmi silného, ale vím, že mám velký prostor pro zlepšení a mnoho aspektů, na kterých musím pracovat," říkal Cobolli.
Velmi pokorně se vypořádal i s otázkou na porovnání se Sinnerem. "Neblázněte! V životě musíte být také trochu realističtí. Já se samozřejmě snažím co nejvíce, abych se dostal tam, kde je on. Ale je třeba si prostě přiznat, že Jannik je jinde a hodně přede mnou," uzavřel Cobolli.
