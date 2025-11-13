Deblový pár Dabrowská a Routliffeová končí po sezoně spolupráci
"Dva a půl roku. Tituly, slzy a triumfy. Horská dráha emocí, jakou nikdo nemohl předvídat. Pracovní partnerství končí, přátelství zůstává," napsala na instagramu třiatřicetiletá Dabrowská.
Dabrowská a o tři roky mladší Routliffeová se daly dohromady v roce 2023 a získaly celkem sedm titulů včetně dvou grandslamových trofejí z US Open 2023 a letošního.
Vloni ovládly i Turnaj mistryň a pohádkově tak završily rok, v němž společně zvládly i boj Dabrowské s rakovinou prsu.
