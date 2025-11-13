Deblový pár Dabrowská a Routliffeová končí po sezoně spolupráci

DNES, 13:19
Aktuality 2
Úspěšný deblový pár Gabriela Dabrowská (33) a Erin Routliffeová (30) ukončí po této sezoně spolupráci. Kanadsko-novozélandská dvojice tenistek, která naposledy společně slavila trofej na letošním US Open, rozchod oznámila na sociálních sítích jen několik dní po neúspěšném pokusu obhájit titul na Turnaji mistryň v Rijádu.
Profily hráčů
Dabrowski Gabriela
Routliffe Erin
Dabrowská a Routliffeová ovládly letošní US Open (@ Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

"Dva a půl roku. Tituly, slzy a triumfy. Horská dráha emocí, jakou nikdo nemohl předvídat. Pracovní partnerství končí, přátelství zůstává," napsala na instagramu třiatřicetiletá Dabrowská.

Dabrowská a o tři roky mladší Routliffeová se daly dohromady v roce 2023 a získaly celkem sedm titulů včetně dvou grandslamových trofejí z US Open 2023 a letošního.

Vloni ovládly i Turnaj mistryň a pohádkově tak završily rok, v němž společně zvládly i boj Dabrowské s rakovinou prsu.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

2
PTP
13.11.2025 13:48
S bestkemkou jí to tolik nepůjde, si myslím.
Reagovat
subaru
13.11.2025 13:45
Škoda , Dabrowskou mám rád.
Reagovat

