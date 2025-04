Demolice hvězdy. Japonka zničila světovou trojku, Pegulaová bez šance

WTA MADRID - Zápas s naprosto jednoznačnou favoritkou. A také jednoznačným výsledkem. Ovšem v poněkud jiném spojení, než se čekalo. Ve třetím kole turnaje v Madridu se zrodilo velké překvapení, když 56. hráčka světa Mojuka Učijimaová (23) porazila světovou trojku Jessicu Pegulaovou (31). V konečném důsledku nejde ani tak o porážku favoritky jako o výsledek. Outsiderka totiž dominovala naprosto jednoznačně 6:3, 6:2.

Pegulaová - Učijimaová 3:6, 2:6

Osm titulů z okruhu WTA, grandslamové finále, pětinásobná účast ve čtvrtfinále některého z turnajů velké čtyřky. To je jen stručný výčet úspěchů světové trojky Jessicy Pegulaové. Oproti tomu rodačka z Kuala Lumpuru Mojuka Učijimaová, jejímž maximem byla účast ve druhém kole grandslamu, se nejvýše probila na 51. místo světa.



Všechny tyto předpoklady však Japonka v Madridu roztrhala na cáry. Přitom v úvodu zápasu vše vypadalo tak, jak "mělo být". Pegulaová se ujala vedení 3:1 a čekalo se, kolik gamů ještě její soupeřka uhraje, než první set ztratí.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Asi jen těžko by si někdo v tu chvíli vsadil na to, že světová trojka už v úvodní sadě žádný game nevyhraje. Japonka pěti gamy v řadě favoritku naprosto šokovala a po výsledku 6:3 šla do překvapivého vedení.



A tím to zdaleka nekončilo. Zjevně rozhozená Pegulaová totiž naprosto nezachytila ani úvod druhé sady. Učijimaová získala další čtyři hry, v součtu devět gamů v řadě, a šla do vedení 4:0. Až poté se finalistka loňského US Open alespoň částečně vzpamatovala a snížila na 2:4. To ale bylo z její strany vše.







Japonka už načatou soupeřku vstát nenechala, získala další dva gamy a po hodině a 20 minutách mohla slavit senzační postup do osmifinále.



Pegulaová nevyhrála v zápase ani polovinu výměn po svém podání, čelila deseti brejkbolovým šancím soupeřky, polovinu z nich dokázala odvrátit. Japonka odvrátila pět ze sedmi hrozeb ztráty servisu.



Další soupeřkou Učijimaové bude v boji o čtvrtfinále vítězka duelu mezi Ruskou Alexandrovovou a Australankou Kasatkinovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu