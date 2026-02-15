Dimitrov se nevzdává a povolal hvězdou posilu. Jeho novým koučem bude legendární Argentinec
Dimitrov to v kariéře nejdál dotáhl na třetí místo v žebříčku ATP a jeho největším úspěchem je triumf na Turnaji mistrů v roce 2017, titul z podniku Masters 1000 v Cincinnati a tři grandslamová semifinále. A zdá se, že i v čtyřiatřiceti letech se ještě pokusí o chybějící vavřín z podniků velké čtyřky či návrat do elitní desítky zabojovat. Do svého týmu totiž povolal legendárního Nalbandiana.
Argentinec dokázal ve svých nejlepších letech porazit každého z Big Three a dokonce se mu to jako jedinému povedlo na jednom turnaji. V roce 2007 na halové akci v Madridu přehrál postupně Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a ve finále i Rogera Federea. Stejně jako Bulhar to nejdále dotáhl na třetí místo žebříčku a nikdy nezískal titul na grandslamu. Nejblíže byl v All England Clubu v roce 2002, kde padl až ve finále.
Bulhar nyní zažívá velmi nepovedené období ve své kariéře, za které může především smolné zranění. Loni v osmifinále Wimbledonu byl kousek od skalpu pozdějšího šampiona Jannika Sinnera. Za stavu 2:0 na sety a 2:2 si však při jednom ze servisů natrhnul prsní sval, musel skrečovat a téměř čtyři měsíce nehrál.
Letos zatím vyhrál jediný ze čtyř zápasů, když zvládl první kolo v Brisbane. Hned na úvod následně dohrál na Australian Open i v Dallasu. S Argentincem by měl začít spolupracovat v Acapulcu, které bude jeho příštím turnajem. Mexická pětistovka startuje už příští týden.
