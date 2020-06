Djokovič chce finančně podporovat žebříčkově níže postavené tenisty dlouhodobě. Nadal s dalším fondem souhlasí

Žebříčkově níže postavení hráči jsou momentálně kvůli koronavirové přestávce bez jakýchkoli výdělků. A na rozdíl od elitních tenistů, kteří mají dopředu vyděláno, to pro ně může znamenat existenční potíže. Proto se Big Three rozhodla založit fond pomoci těm, kteří se mohli dostat do finanční tísně. Ve spolupráci s tenisovými organizacemi se nakonec vybralo přes šest milionů dolarů.

Hráči z nižších pater žebříčků ale mají často finanční problémy i za normálního chodu. Proto by chtěl Djokovič v pomoci na jejich adresu pokračovat i poté, co se tenisový svět vrátí do normálu.

"My už jsme si vydělali dost, abychom měli pohodlný život a můžeme za to být vděční. Je tu ale 95% tenistů, kteří v takové situaci nejsou a potřebují pomoc. Hlavně ti, kteří jsou na žebříčku níže. Teď dokonce nemají možnost bojovat na turnajích a vydělávat peníze. Někteří z nich zvažují konec kariéry," uvedla světová jednička.

S nápadem Djokoviče pokračovat ve finanční podpoře souhlasí Nadal. Přispívat mají opět hráči elitní stovky. "Pomůže to hráčům, kteří se dostali do obtížné situace. Tenhle fond nepomůže jen hráčům, ale tenisu obecně. V takto těžkých časech je potřeba myslet na ty, kdo na tom nejsou tak dobře jako vy."