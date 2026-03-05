Djokovič má o comebacku Sereny Williamsové jasno: Myslím si, že se vrátí ve...
Williamsová ukončila hvězdnou kariéru na domácím US Open v roce 2022, rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích. Návrat nicméně opakovaně odmítla. Přesto se o jejím comebacku stále mluví a nyní už by se oficiálně mohla vrátit na kurty.
O comebacku legendární Američanky promluvil na tiskové konferenci v Indian Wells i Djokovič, který by její návrat k tenisu uvítal. "Pokud bych byl v její pozici, také bych vše tajil", řekl nejlepší hráč historie. "Všichni se na to těší a je to hodně očekávané, uvidíme jak to bude. Možná by mohla odehrát pár turnajů ve čtyřhře s Venus, to by bylo skvělé," uvedl.
Srbský rekordman následně uvedl i konkrétní turnaj, na kterém by se mladší ze sester Williamsových mohla objevit. Podle Djokoviče by mohla hrát ve Wimbledonu, kde před čtyřmi lety padla už v prvním kole a nestihla se s nejslavnějším tenisovým turnajem pořádně rozloučit. V All England Clubu během své kariéry sedmkrát triumfovala ve dvouhře a v deblu zde přidala dalších šest trofejí.
O návratu Sereny v posledních měsících promluvilo hned několik legend a také i její dlouholetý kouč Rick Macci, který potvrdil, že Američanka pečlivě trénuje a chce být zpátky v nejlepší formě. "Čekal jsem, že se vrátí a čas od času si s Venus zahraje čtyřhru. Ale ona se připravuje na návrat se vším všudy," uvedl.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře