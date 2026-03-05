Djokovič má o comebacku Sereny Williamsové jasno: Myslím si, že se vrátí ve...

DNES, 09:30
Rozhovory 2
Novak Djokovič (38) na tiskové konferenci v Indian Wells promluvil o možném návratu legendární Sereny Williamsové. Podle něj by se vítězka 23 grandslamových trofejí mohla představit ve čtyřhře po boku sestry Venus a jako jedno z míst možného comebacku vidí slavný Wimbledon. "Všichni se na to těší a je to hodně očekávané," komentoval Srb.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Williams Serena
Novak Djokovič promluvil o návratu Sereny Williamsové (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Williamsová ukončila hvězdnou kariéru na domácím US Open v roce 2022, rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka pro účast na turnajích. Návrat nicméně opakovaně odmítla. Přesto se o jejím comebacku stále mluví a nyní už by se oficiálně mohla vrátit na kurty.

O comebacku legendární Američanky promluvil na tiskové konferenci v Indian Wells i Djokovič, který by její návrat k tenisu uvítal. "Pokud bych byl v její pozici, také bych vše tajil", řekl nejlepší hráč historie. "Všichni se na to těší a je to hodně očekávané, uvidíme jak to bude. Možná by mohla odehrát pár turnajů ve čtyřhře s Venus, to by bylo skvělé," uvedl.

Srbský rekordman následně uvedl i konkrétní turnaj, na kterém by se mladší ze sester Williamsových mohla objevit. Podle Djokoviče by mohla hrát ve Wimbledonu, kde před čtyřmi lety padla už v prvním kole a nestihla se s nejslavnějším tenisovým turnajem pořádně rozloučit. V All England Clubu během své kariéry sedmkrát triumfovala ve dvouhře a v deblu zde přidala dalších šest trofejí.

O návratu Sereny v posledních měsících promluvilo hned několik legend a také i její dlouholetý kouč Rick Macci, který potvrdil, že Američanka pečlivě trénuje a chce být zpátky v nejlepší formě. "Čekal jsem, že se vrátí a čas od času si s Venus zahraje čtyřhru. Ale ona se připravuje na návrat se vším všudy," uvedl.

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
PTP
05.03.2026 11:09
Moc se do toho Novaku nevrtej nebo budeš muset nastoupit se Serenkou do Mixu
Reagovat
Krisboy
05.03.2026 09:59
Lžeš, Novaku.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist