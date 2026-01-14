Djokovič řeší potíže před Australian Open. Dnešní trénink ukončil po 12 minutách

DNES, 16:00
Novak Djokovič (38) ještě ani nevstoupil do letošní sezony a už bojuje se zdravotním problémem. Ten se ukázal v dějišti Australian Open, kde se v těchto dnech nejlepší tenisté připravují na start úvodního grandslamu roku. Srbský rekordman totiž podle španělského webu Punto de Break musel po pouhých 12 minutách ukončit jeden ze středečních tréninků.
Djokovič Novak
Novaka Djokoviče trápí před Australian Open zranění (© GRAHAM DENHOLM / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Djokovič měl původně odstartovat letošní sezonu už na probíhající generálce v Adelaide. Kvůli blíže nespecifikované zdravotní komplikaci však účast odřekl a nový tenisový rok zahájí až na Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje.

Na grandslamech už se mu nedávají moc velké šance. A ty pro nadcházející major ještě více klesly po jednom ze středečních tréninků. V rámci dnešního dne nejprve absolvoval tréninkový set s Daniilem Medveděvem (prohrál ho 5:7) a pak se odpoledne na kurty v Melbourne vrátil.

Další trénink měl však trvat pouhých 12 minut. Djokovič údajně cítil bolest v oblasti krku, zavolal si fyzioterapeuta a raději dál nepokračoval. Podle reportu Punto de Break navíc nepůsobil stoprocentně fit už v úterním tréninku s Jiřím Lehečkou. Další informace o jeho zdravotním stavu by mohly být známy ve čtvrtek, kdy má hrát zápas s Francesem Tiafoem.

Majitel rekordní sbírky 24 grandslamových trofejí čeká na triumf na podnicích velké čtyřky už od US Open 2023, přičemž 25. kouskem by se v historických tabulkách odpoutal od Margaret Courtové.

Na vině je dominance Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze a také viditelný pokles fyzické kondice. Vzhledem k tomu, že bude na letošním Australian Open mezi kvartetem nejvýše nasazených, může jednoho ze svých největších rivalů potkat nejdříve v semifinále.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
3
pamppampalini
14.01.2026 16:41
Neskutocne!!! Toto robi poslednych 10 rokov! Tak naco tam ide! Samotna cesta z hotela na kurt trva viac ako 12 minut!
com
14.01.2026 16:02
ano, takticky vypustit do sveta, ze mam nejaky bebí, aby pak nebyl šok, až vyleti v prvním kole smile
pamppampalini
14.01.2026 16:40
