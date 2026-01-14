Djokovič řeší potíže před Australian Open. Dnešní trénink ukončil po 12 minutách
Djokovič měl původně odstartovat letošní sezonu už na probíhající generálce v Adelaide. Kvůli blíže nespecifikované zdravotní komplikaci však účast odřekl a nový tenisový rok zahájí až na Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje.
Na grandslamech už se mu nedávají moc velké šance. A ty pro nadcházející major ještě více klesly po jednom ze středečních tréninků. V rámci dnešního dne nejprve absolvoval tréninkový set s Daniilem Medveděvem (prohrál ho 5:7) a pak se odpoledne na kurty v Melbourne vrátil.
Další trénink měl však trvat pouhých 12 minut. Djokovič údajně cítil bolest v oblasti krku, zavolal si fyzioterapeuta a raději dál nepokračoval. Podle reportu Punto de Break navíc nepůsobil stoprocentně fit už v úterním tréninku s Jiřím Lehečkou. Další informace o jeho zdravotním stavu by mohly být známy ve čtvrtek, kdy má hrát zápas s Francesem Tiafoem.
Majitel rekordní sbírky 24 grandslamových trofejí čeká na triumf na podnicích velké čtyřky už od US Open 2023, přičemž 25. kouskem by se v historických tabulkách odpoutal od Margaret Courtové.
Na vině je dominance Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze a také viditelný pokles fyzické kondice. Vzhledem k tomu, že bude na letošním Australian Open mezi kvartetem nejvýše nasazených, může jednoho ze svých největších rivalů potkat nejdříve v semifinále.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře