Djokovič s Fritzem nezaváhal a stále útočí na 25. grandslamový titul. Teď ho čeká Alcaraz
Fritz – Djokovič 3:6, 5:7, 6:3, 4:6
Djokovič začal utkání skvěle, když hned v první hře na příjmu prolomil Fritzův servis a náskok brejku už si pohlídal až do konce sady. V osmé hře nevyužil setbol při podání Američana a od té chvíle se začala hra vyrovnávat. Srb si v následujícím gamu musel poradit celkem s pěti brejkboly, všechny však odvrátil a využil druhý setbol.
Ve druhém dějství měl zdejší čtyřnásobný šampion větší problémy na podání, brejkbolové šance soupeře však smazal a sám proměnil hned svůj první v sedmé hře. Set na první pokus sice nedopodával a nechal Fritze vyrovnat na 5:5, v koncovce byl ale znovu lepší a dostal se do vedení 2:0 na sety.
Loňský finalista se ani za tohoto stavu nevzdával, zvedl svou úroveň a podruhé v zápase získal Djokovičovo podání. Následně odskočil do vedení o tři gamy, náskok už udržel a na domácí půdě se Srbem poprvé uhrál alespoň set.
Čtvrté dějství bylo velmi vyrovnané a až do desáté hry nenabídlo žádný brejkbol. Djokovič však věděl, kdy má zabrat a po třech a půl hodinách boje si vypracoval mečboly. Na ten třetí Američan zahrál dvojchybu a nešťastně zápas ukončil. Srb tak Fritze porazil i v 11. vzájemném utkání a udržel si stoprocentní úspěšnost také ve zdejších čtvrtfinálových zápasech.
"Ani nevím, jak jsem to dokázal. Byl to velmi těsný zápas, který mohl skončit jakkoliv. Měl jsem štěstí, že se mi podařilo odvrátit tolik brejkbolů. Ve většině druhého a ve třetím setu byl lepším hráčem. Jen pár míčků rozhodlo o vítězi. Ten poslední game byl nervy drásající," komentoval zápas Djokovič, kterého čeká už 53. semifinále na majoru.
Na US Open se s Fritzem potkali ve čtvrtfinále i před dvěma lety, tehdy Srb zvítězil ve třech setech a následně celý turnaj vyhrál a připsal si 24. grandslamový titul. Od té doby na rozšíření rekordní sbírky stále čeká.
V New Yorku postoupil už do 14. semifinále, ve kterých má skvělou bilanci 10:3. Naposledy v něm prohrál v roce 2014. Letos si o postup do finále zahraje s Alcarazem, kterého už letos vyřadil na Australian Open. V celkové bilanci vede Djokovič 5:3, na grandslamech je stav vyrovnaný 2:2.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
