Djokovič s Fritzem nezaváhal a stále útočí na 25. grandslamový titul. Teď ho čeká Alcaraz

US OPEN - Novak Djokovič (38) potvrdil, že na Taylora Fritze (27) umí zahrát i v pokročilém tenisovém věku a před Američanovým domácím publikem. Srb vyhrál i 11. vzájemný duel, když ve čtvrtfinále US Open zvítězil 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 a i na čtvrtém letošním grandslamu postoupil mezi čtyřku nejlepších. Fritzovi tak překazil obhajobu loňského finále, o které si zahraje s Carlosem Alcarazem.
Novak Djokovič udržel s Taylorem Fritzem stoprocentní bilanci (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Fritz – Djokovič 3:6, 5:7, 6:3, 4:6

Djokovič začal utkání skvěle, když hned v první hře na příjmu prolomil Fritzův servis a náskok brejku už si pohlídal až do konce sady. V osmé hře nevyužil setbol při podání Američana a od té chvíle se začala hra vyrovnávat. Srb si v následujícím gamu musel poradit celkem s pěti brejkboly, všechny však odvrátil a využil druhý setbol.

Ve druhém dějství měl zdejší čtyřnásobný šampion větší problémy na podání, brejkbolové šance soupeře však smazal a sám proměnil hned svůj první v sedmé hře. Set na první pokus sice nedopodával a nechal Fritze vyrovnat na 5:5, v koncovce byl ale znovu lepší a dostal se do vedení 2:0 na sety.

Loňský finalista se ani za tohoto stavu nevzdával, zvedl svou úroveň a podruhé v zápase získal Djokovičovo podání. Následně odskočil do vedení o tři gamy, náskok už udržel a na domácí půdě se Srbem poprvé uhrál alespoň set.

Čtvrté dějství bylo velmi vyrovnané a až do desáté hry nenabídlo žádný brejkbol. Djokovič však věděl, kdy má zabrat a po třech a půl hodinách boje si vypracoval mečboly. Na ten třetí Američan zahrál dvojchybu a nešťastně zápas ukončil. Srb tak Fritze porazil i v 11. vzájemném utkání a udržel si stoprocentní úspěšnost také ve zdejších čtvrtfinálových zápasech.

"Ani nevím, jak jsem to dokázal. Byl to velmi těsný zápas, který mohl skončit jakkoliv. Měl jsem štěstí, že se mi podařilo odvrátit tolik brejkbolů. Ve většině druhého a ve třetím setu byl lepším hráčem. Jen pár míčků rozhodlo o vítězi. Ten poslední game byl nervy drásající," komentoval zápas Djokovič, kterého čeká už 53. semifinále na majoru.

Na US Open se s Fritzem potkali ve čtvrtfinále i před dvěma lety, tehdy Srb zvítězil ve třech setech a následně celý turnaj vyhrál a připsal si 24. grandslamový titul. Od té doby na rozšíření rekordní sbírky stále čeká.

V New Yorku postoupil už do 14. semifinále, ve kterých má skvělou bilanci 10:3. Naposledy v něm prohrál v roce 2014. Letos si o postup do finále zahraje s Alcarazem, kterého už letos vyřadil na Australian Open. V celkové bilanci vede Djokovič 5:3, na grandslamech je stav vyrovnaný 2:2.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
pantera1
03.09.2025 07:53
Gratulka na zápas se podívám. Uvidím co Vamosáček. Delší dobu s ním nehrál. Tady šance jsou. Pořád ho Nole může porazit. Kdyby to přece vyšlo, tak bohužel finále se Zrzounem je asi marné. Ale Nole se může překonat, 25 je na dosah. Záleží kolik sil nechá v této bitvě. Každopádně kdyby nebylo těch dvou sbírá tituly, jak známky do albumu. Ostatní zatím pořád porazí, skoro nehraje a důchod na krku, to je neuvěřitelný.
Držím palce. Jestli to vyjde svět si sedne na zadek . To za ten počít stojí .
pantera1
03.09.2025 07:55
*Pocit
Marduch
03.09.2025 08:00
Dokud jsou v turnaji ti dva, tak 25 je stejne daleko jako na zacatku turnaje
paddy
03.09.2025 08:07
Protože už za Big4 platilo zlaté pravidlo tenisu
Turnaj začíná až v semifinále smile
Berdych to zažíval na vlastni kůži
pantera1
03.09.2025 08:12
Já věřím že Karlíka porazit může. On ho od OH trochu pořád v hlavě má. Spíš Zrzoun je kámen úrazu. Ale může se sejít spoustu okolností a může to nakonec vyjít. Moc mu to přeji, ta 25 by tomu dala úplně jiný rozměr, odskočil by od všech, za to stojí na kurtu potit krev.
QacO
03.09.2025 07:45
Vynikajúco Djoko.......
Semifinále, prípadne Finále bude ťažké ale ak to niekto da tak ty !!!
Djoko poooooóód
Mayo
03.09.2025 07:36
Myslím si, že Novak Djokovic prejde aj cez Carlosa.
Patt
03.09.2025 07:31
Bohužel pro Djokoviče přes dvojblok Alcaraz Sinner nemá nejmenší šanci na 25 GS. Pohybově už na ně nemá.
jackiec
03.09.2025 07:20
Borec ve 38 letech udělá letos 4 GS semifinále...je to ostuda pro celou nastupující generaci, kdyby nebylo Sinnera a Carlita, nebo se jeden zranil apod., tak je stále schopný porážet o 20 let mladší borce na 3 sety...prakticky už hraje jen GS a stačí mu to na 4. místo aniž by vyhrával turnaje. Takhle v top ten může být v pohodě do los Angeles 2028.
Nola
03.09.2025 07:46
jj, Novak je vynimocny hrac, uz na titul nema, ale jeho kvality su stale na vysokej urovni, taky hrac sa rodi raz za desatrocie.....
bol skvely ako clen B3 a je skvely dodnes, ved vlani dokazal vo veku 37 rokov vyhrat zlatu medailu na OH, na to sa tu nejak zabuda
jackiec
03.09.2025 07:56
Ale on na ten titul stále má, stačilo aby mu někdo vyklidil Sinnera a Alcaraze apod., všechny ostatní na pohodu porazí a to je ta ostuda pro mladé, co ho nepřetlačí ani ve čtyřech -peti setech.
dappe
03.09.2025 08:13
Všichni ostatní jsou ale v kontextu světové špičky velmi slabí. Proto je také pravděpodobnost vyřazení Sinnera a Alcaraze velmi nízká.
Mantra
03.09.2025 07:13
Pro Fritze a nejen pro něho je to defacto ostuda.
