Djokovič vyrovnal 46. grandslamovým semifinále rekord Federera, Sinner se do něj dostal poprvé

Novak Djokovič letos ovládl Australian Open i French Open a v neporazitelnosti na grandslamech trvající nyní už 26 utkání pokračuje ve Wimbledonu, kde usiluje o uchování naděje na kalendářní Grand Slam a také útočí na dorovnání rekordu Rogera Federera (osm wimbledonských triumfů) a Margaret Courtové (24 grandslamových trofejí).

Mužský rekordman v počtu grandslamových vavřínů prošel úvodními třemi koly bez ztráty setu, ale v posledních dvou zápasech už potřeboval o jednu sadu více. Po bitvě s Hubertem Hurkaczem rozložené kvůli londýnské večerce do dvou dnů měl dost práce i s Andrejem Rubljovem, který neuspěl ani ve svém osmém čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky. Rodák z Bělehradu musel nastoupit už třetím dnem po sobě.

Statistiky zápasu Djokovič - Rubljov

Djokovič měl jeden ze svých pomalejších startů, což u něj není obzvláště na grandslamech neobvyklé. V úvodní sadě nevyužil tři brejkboly v jednom gamu, za stavu 4:4 zaváhal poprvé a naposledy na servisu a po tři čtvrtě hodině věděl, že se na kurtu zdrží déle, než zřejmě plánoval.

Zatímco druhé dějství trvalo bez jedné minuty jen půlhodinu, v tom následujícím se rval o vedení rovnou hodinu. A to hlavně kvůli maratonskému závěrečnému gamu, ve kterém odvracel tři brejkboly a potřeboval celkem pět setbolů. Ve čtvrtém setu se brzy dostal do brejku a náskok už nepustil, dokonce zápas uzavřel dalším sebraným podáním.

"Každý tenista chce být v pozici, že ho ti ostatní touží porazit. Mě to ale motivuje k tomu, abych hrál nejlepší tenis. Oni chtějí můj skalp a chtějí vyhrát - ale neděje se to," řekl Djokovič na kurtu.

Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků tak opět prodloužil svou neporazitelnost na wimbledonském centrálním dvorci, poslední nazdar zapsal ve finále 2013 s Andym Murraym. Navíc postupem do 46. grandslamového semifinále vyrovnal rekord Rogera Federera.

Ještě k tomu odehrál 400. zápas na grandslamech (bilance 353:47), více jich absolvovali jen Federer (429) a Serena Williamsová (423). Aby toho nebylo málo, prodloužil svou neporazitelnost v tomto dějišti na 33 duelů.

O už 35. finále na podnicích velké čtyřky, deváté v All England Clubu a celkově 134. kariérní se popere s Jannikem Sinnerem. S Italem vyhrál oba předchozí souboje, ovšem v loňském čtvrtfinále právě tady ve Wimbledonu otáčel stav 0:2 na sety.

Roger Federer - 429

Serena Williams - 423

NOVAK DJOKOVIC - 400



Djokovic defeats Rublev 4-6 6-1 6-4 6-3 in his 400th Grand Slam Appearance - only the third player in HISTORY to do so!

#Wimbledon | @Wimbledon



pic.twitter.com/AMjHOGdw1y