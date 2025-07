Dneska jsem se vůbec necítila, přiznala Siniaková. Myslím, že si Taylor post jedničky zaslouží

Kateřina Siniaková byla ráda, že postoupila do čtvrtfinále Livesport Prague Open i navzdory tomu, že se dnes necítila po herní stránce dobře. Krajanku Dominiku Šalkovou porazila 7:6, 6:3 a v další fázi narazí na jinou Češku Lindu Noskovou. V rozhovoru s novináři se vyjádřila i k možné situaci ve čtyřhře, kde ji může na postu světové jedničky vystřídat americká spoluhráčka Taylor Townsendová.

"Určitě mám radost, že jsem vyhrála. Byl to těžký zápas. Dneska jsem se vůbec necítila, takže jsem ráda, že jsem to vybojovala," uvedla Siniaková. "Doufám, že to byl jen blbý den a zítra to bude lepší. Není to hra, kterou bych chtěla předvádět. Vítězství se samozřejmě počítá, ne vždy je to pohádka. Kolikrát hraju líp a prohraju, takže beru to, že to bylo dnes dobře vybojované," podotkla.

Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové a vítězka wimbledonské smíšené čtyřhry porazila o osm let mladší Šalkovou díky čtyřem brejkům. Nemuselo ji mrzet ani devět dvojchyb. Na vině byly i těžší podmínky. "Já jich mám pokaždé hodně. Vítr byl náročný a neovlivnil jen servis, ale hru celkově. Foukalo, pak zase ne, myslím, že jsme se obě trápily," řekla Siniaková.

Statistiky utkání. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve čtvrtfinále domácího turnaje v areálu Sparty ve Stromovce je pošesté. Startuje zde podeváté. "Zní to dobře. Čím více vyhraných zápasů, tím líp. Jsem ráda, že si tu před domácím publikem zahraju další zápas. Atmosféra byla dnes skvělá a užily jsme si ji," uvedla Siniaková, která zde vloni triumfovala ve čtyřhře po boku Barbory Krejčíkové.

Kvůli startu v Praze vynechává i turnaje v USA, kde ji může ve čtyřhře vystřídat na pozici světové jedničky Townsendová. Ta hraje ve Washingtonu debl po boku Číňanky Čang Šuaj. "Tak mě přeskočí. Myslím, že si to zaslouží. Před půl rokem řekla, že by si přála být světová jednička, ale je to těžké, když dohání mě. Tak teď má šanci. Když tam bude Taylor, tak to bude ta nejlepší varianta," uvedla Siniaková.

"Na pozici deblové jedničky bych samozřejmě chtěla zůstat, ale je to těžké, když hraju tak málo turnajů. Mou prioritou byl vždycky singl, teď bych chtěla zlepšit singlový žebříček," řekla.

O postup do semifinále dvouhry v Praze se 86. hráčka světa střetne ve čtvrtek s další krajankou a nasazenou jedničkou Noskovou. S kolegyní z reprezentace a letošní wimbledonskou osmifinalistkou z dvouhry se utká na okruhu WTA poprvé. "Určitě to bude těžký zápas. Linda je skvělá hráčka a půjdu do toho s tím, že nemám co ztratit," doplnila Siniaková