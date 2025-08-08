Dobrá zpráva pro Noskovou. V Cincinnati nakonec s Ósakaovou hrát nebude

DNES, 18:25
Linda Nosková (20) měla původně v úvodním zápase na tisícovce v americkém Cincinnati čelit Naomi Ósakaové (27), která prohrála čtvrteční finále na předchozím turnaji Masters v kanadském Montrealu. Jedna z největších českých nadějí nakonec půjde proti některému z lucky loserů, jelikož japonská hvězda účast v Ohiu zrušila.
Linda Nosková nakonec začne proti lucky loserovi (© OSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Nosková ztroskotala v Montrealu hned na Jaqueline Cristianové a konec po úvodním zápase jí dost reálně hrozil také v Cincinnati. Její šance však vzrostly, jelikož bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová se nakonec z turnaje odhlásila. Jako důvod uvedla změnu v programu.

Nasazená česká tenistka se tak jméno první soupeřky dozví až za několik hodin. Ósakaová díky postupu do finále v Kanadě získala volný los, ale teď je vše jinak. V prvním kole si to o souboj s Noskovou rozdají lucky loseři Iva Jovicová a Solana Sierraová.

Vsetínská rodačka startuje na Cincinnati Open potřetí v kariéře. Předloňský debut dotáhla i díky skalpu Petry Kvitové z kvalifikace až do osmifinále a loni vypadla v prvním kole s Lulu Sunovou.

Účast v Cincinnati nakonec odřekla i Victoria Mboková, senzační šampionka Canadian Open. Po životní jízdě si chce odpočinout a vyřešit problémové zápěstí. Také v jejím případě platil volný los v prvním kole, které nakonec obstarají šťastné poražené z kvalifikace Cristina Bucsaová a Yue Yuan. Vítězka si zahraje s Dianou Šnajderovou.

V hlavní soutěži v Cincinnati v tuto chvíli účinkuje sedm českých zástupců. Ve čtvrtek postoupila do druhého kola Markéta Vondroušová, neuspěl naopak Vít Kopřiva. Kromě Noskové mají v prvním kole volno také Karolína Muchová, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Barbora Krejčíková se představí v rámci pátečního programu.

Napodobí Vondroušovou? Krejčíková začne na Masters proti domácí ranařce a jako favoritka

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
08.08.2025 18:41
The Tennis Letter je takový patolízalský účet
rozhodnutí adorovaných tenistů je vždy chytré? smile

zatímco Mboko to udělala kvůli zraněnému zápěstí smile, tak Osaka kvůli zraněné hlavě smile, protože neunesla porážku s dítětem smile

mediální povinnost je v jiných sportech automatická, jak kvůli novinářům, tak kvůli fanmouškům
tenistky si úspěšně (díky šmejdské WTA) hrají na chuderky a nemají tu povinnost, je to neúcta ke sportu, který je bohatě živí
PTP
08.08.2025 18:34
No jen aby se Lindička nedivila s LL, obě jsou to mladé, nadějné plejerky
tommr
08.08.2025 19:17
přesně tak. Pro Lindu by možná byla lepší rozhozená Osaka než ty mladý pušky ...
Kandinsky1
08.08.2025 19:27
Tomu by se asi nikdo moc nedivil.
