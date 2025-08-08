Dobrá zpráva pro Noskovou. V Cincinnati nakonec s Ósakaovou hrát nebude
Nosková ztroskotala v Montrealu hned na Jaqueline Cristianové a konec po úvodním zápase jí dost reálně hrozil také v Cincinnati. Její šance však vzrostly, jelikož bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová se nakonec z turnaje odhlásila. Jako důvod uvedla změnu v programu.
Nasazená česká tenistka se tak jméno první soupeřky dozví až za několik hodin. Ósakaová díky postupu do finále v Kanadě získala volný los, ale teď je vše jinak. V prvním kole si to o souboj s Noskovou rozdají lucky loseři Iva Jovicová a Solana Sierraová.
Vsetínská rodačka startuje na Cincinnati Open potřetí v kariéře. Předloňský debut dotáhla i díky skalpu Petry Kvitové z kvalifikace až do osmifinále a loni vypadla v prvním kole s Lulu Sunovou.
Účast v Cincinnati nakonec odřekla i Victoria Mboková, senzační šampionka Canadian Open. Po životní jízdě si chce odpočinout a vyřešit problémové zápěstí. Také v jejím případě platil volný los v prvním kole, které nakonec obstarají šťastné poražené z kvalifikace Cristina Bucsaová a Yue Yuan. Vítězka si zahraje s Dianou Šnajderovou.
V hlavní soutěži v Cincinnati v tuto chvíli účinkuje sedm českých zástupců. Ve čtvrtek postoupila do druhého kola Markéta Vondroušová, neuspěl naopak Vít Kopřiva. Kromě Noskové mají v prvním kole volno také Karolína Muchová, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Barbora Krejčíková se představí v rámci pátečního programu.
Napodobí Vondroušovou? Krejčíková začne na Masters proti domácí ranařce a jako favoritka
rozhodnutí adorovaných tenistů je vždy chytré?
zatímco Mboko to udělala kvůli zraněnému zápěstí , tak Osaka kvůli zraněné hlavě , protože neunesla porážku s dítětem
mediální povinnost je v jiných sportech automatická, jak kvůli novinářům, tak kvůli fanmouškům
tenistky si úspěšně (díky šmejdské WTA) hrají na chuderky a nemají tu povinnost, je to neúcta ke sportu, který je bohatě živí