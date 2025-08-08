Napodobí Vondroušovou? Krejčíková začne na Masters proti domácí ranařce a jako favoritka

DNES, 17:00
Previews 1
Barbora Krejčíková (29) zahájí v rámci pátečního programu své působení na dalším podniku Masters v americkém Cincinnati. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře v případě postupu napodobí krajanku Markétu Vondroušovou a rozšíří české řady v další fázi turnaje. V prvním kole změří síly s domácí ranařkou Alyciou Parksovou, která stejně jako ona neprožívá příliš povedené období.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Parks Alycia
Barbora Krejčíková bude plnit roli favoritky (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 8. 8.

Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) | P&G Center Court (sobota 01:00 SELČ)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Krejčíková se pokusí potvrdit roli favoritky

Barbora Krejčíková bude v prvním kole v Cincinnati plnit roli favoritky v duelu s Alyciou Parksovou. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře zahájila letošní sezonu až v polovině května a nemá nejlepší formu. Povedené období ovšem neprožívá ani Američanka, která má v aktuálním roce bilanci 14:19 a dva zápasy po sobě naposledy vyhrála v polovině února v kvalifikaci v Dubaji. Obě aktérky dorazily po nezdaru v prvním kole na předchozí tisícovce v Montrealu. Zatímco Krejčíková je bývalou čtvrtfinalistkou podniku v Ohiu, Parksová si hlavní fázi v tomto dějišti zahraje poprvé. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo před třemi roky v ostravské hale a Krejčíková tehdy ukončila senzační jízdu Parksové.

Více informací

 

Páteční program

P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Kartalová (Brit.) - Garciaová (Fr.)
2. Čorič (Chorv.) - Nava (USA)
3. Brooksby (USA) - Müller (Fr.)
4. Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
5. Monfils (Fr.) - Basavareddy (USA)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Ugo Carabelli (Arg.) - Nišikori (Jap.)
2. Collinsová (USA) - Townsendová (USA) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. Rachimovová (-) - Sakkariová (Řec.)
4. Tien (USA) - Riedi (Švýc.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
5. McNallyová (USA) - Inglisová (Austr.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Sincaraz
08.08.2025 17:45
Proti Parks v pohode, či?
Reagovat

