Napodobí Vondroušovou? Krejčíková začne na Masters proti domácí ranařce a jako favoritka
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 8. 8.
Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) | P&G Center Court (sobota 01:00 SELČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Krejčíková se pokusí potvrdit roli favoritky
Barbora Krejčíková bude v prvním kole v Cincinnati plnit roli favoritky v duelu s Alyciou Parksovou. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře zahájila letošní sezonu až v polovině května a nemá nejlepší formu. Povedené období ovšem neprožívá ani Američanka, která má v aktuálním roce bilanci 14:19 a dva zápasy po sobě naposledy vyhrála v polovině února v kvalifikaci v Dubaji. Obě aktérky dorazily po nezdaru v prvním kole na předchozí tisícovce v Montrealu. Zatímco Krejčíková je bývalou čtvrtfinalistkou podniku v Ohiu, Parksová si hlavní fázi v tomto dějišti zahraje poprvé. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo před třemi roky v ostravské hale a Krejčíková tehdy ukončila senzační jízdu Parksové.
Páteční program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Kartalová (Brit.) - Garciaová (Fr.)
2. Čorič (Chorv.) - Nava (USA)
3. Brooksby (USA) - Müller (Fr.)
4. Krejčíková (ČR) - Parksová (USA) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
5. Monfils (Fr.) - Basavareddy (USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Ugo Carabelli (Arg.) - Nišikori (Jap.)
2. Collinsová (USA) - Townsendová (USA) / nejdříve v 18:30 SELČ
3. Rachimovová (-) - Sakkariová (Řec.)
4. Tien (USA) - Riedi (Švýc.) / nejdříve v sobotu v 01:00 SELČ
5. McNallyová (USA) - Inglisová (Austr.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře