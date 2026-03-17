Dočká se Miami brutálního šlágru? Na tenhle duel se těší všichni tenisoví fanoušci

V pondělí byl vylosován mužský pavouk následující tisícovky v Miami a ihned po jeho zveřejnění zaplavily internet reakce fanoušků na jeden případný zápas druhého kola. Na Floridě totiž může dojít k vůbec prvnímu oficiálnímu vzájemnému střetnutí světové jedničky Carlose Alcaraze (22) a talentovaného Brazilce Joaa Fonsecy (19). Pokud by na tento šlágr došlo, Hard Rock Stadium se otřese v základech.
V Miami se očekává hvězdný duel mezi Carlosem Alcarazem a Joaem Fonsecou (@ Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Druhý letošní podnik Masters 1000 už je za dveřmi. V pondělí byla vylosována hlavní soutěž tisícovky v Miami a tradičně nabídne hned několik velmi zajímavých duelů v prvních kolech. Tentokrát však najdeme jeden duel, který reakcemi fanoušků naprosto převyšuje ty ostatní.

Tenisoví nadšenci se nejvíce těší na potenciální šlágr druhého kola mezi lídrem žebříčku Alcarazem a hvězdným teenagerem Fonsecou. Ten však nejdříve musí zvládnout úvodní duel proti nebezpečnému Fábiánu Marozsánovi z Maďarska. Brazilec se ale rozhodně bude moci opřít o ohromnou podporu fanoušků, která za ním stála v Miami i loni.

Minulý rok zde způsobili brazilští diváci velký rozruch. Zápas druhého kola jejich oblíbence totiž pořadatelé přesunuli z Grandstandu na ten největší kurt Hard Rock Stadium. To publikum, které celý den čekalo na Grandstand, pobouřilo. Reagovali hlasitým bučením, které dokonce přerušilo zápas mezi Jackem Draperem a Jakubem Menšíkem.

"Z loňskému roku už jsem se poučil: Fonseca musí být na Stadiumu," řekl ředitel turnaje a bývalý profesionální hráč James Blake. Pokud by na premiérový šlágr s Alcarazem došlo, největší zdejší kurt fanoušci obou hráčů bezpochyby zaplní do posledního místa a vytvoří skvělou a hlučnou atmosféru.

Brazilec se Španělem se proti sobě na jednom kurtu utkali již dříve a bylo to právě v Miami. Loni v prosinci odehráli exhibiční zápas před 14 000 diváky na vyprodaném stadionu LoanDeport Park.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Diabolique
17.03.2026 14:53
Brutální šlágr? Macháč - Lehečka?!!!
Kapitan_Teplak
17.03.2026 14:42
Snad brutální Alcaraz tuhle brutálně přehypovanou hvězdičku brutálně smete z kurtu.
aligo
17.03.2026 14:46
PTP
17.03.2026 14:34
Samba versus Flamenco
Pe3k
17.03.2026 14:32
No oproti Karlosovi má Joao ve své hře spoustu nedostatků. Servis, return, obrana, pohyb to vše musí o parník zlepšit, aby se mohl měřit s nejlepšími.
Mantra
17.03.2026 15:44
