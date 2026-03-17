Dočká se Miami brutálního šlágru? Na tenhle duel se těší všichni tenisoví fanoušci
Druhý letošní podnik Masters 1000 už je za dveřmi. V pondělí byla vylosována hlavní soutěž tisícovky v Miami a tradičně nabídne hned několik velmi zajímavých duelů v prvních kolech. Tentokrát však najdeme jeden duel, který reakcemi fanoušků naprosto převyšuje ty ostatní.
Tenisoví nadšenci se nejvíce těší na potenciální šlágr druhého kola mezi lídrem žebříčku Alcarazem a hvězdným teenagerem Fonsecou. Ten však nejdříve musí zvládnout úvodní duel proti nebezpečnému Fábiánu Marozsánovi z Maďarska. Brazilec se ale rozhodně bude moci opřít o ohromnou podporu fanoušků, která za ním stála v Miami i loni.
Minulý rok zde způsobili brazilští diváci velký rozruch. Zápas druhého kola jejich oblíbence totiž pořadatelé přesunuli z Grandstandu na ten největší kurt Hard Rock Stadium. To publikum, které celý den čekalo na Grandstand, pobouřilo. Reagovali hlasitým bučením, které dokonce přerušilo zápas mezi Jackem Draperem a Jakubem Menšíkem.
"Z loňskému roku už jsem se poučil: Fonseca musí být na Stadiumu," řekl ředitel turnaje a bývalý profesionální hráč James Blake. Pokud by na premiérový šlágr s Alcarazem došlo, největší zdejší kurt fanoušci obou hráčů bezpochyby zaplní do posledního místa a vytvoří skvělou a hlučnou atmosféru.
Brazilec se Španělem se proti sobě na jednom kurtu utkali již dříve a bylo to právě v Miami. Loni v prosinci odehráli exhibiční zápas před 14 000 diváky na vyprodaném stadionu LoanDeport Park.
