Dokonalá náplast na nešťastný trest. Bartůňková vylétla v žebříčku a může hrát grandslamy
Bartůňková měla loni pozitivní dopingový test a dlouho jí trvalo, než přišla na příčinu. Ačkoli se jednalo o kontaminovaný doplněk stravy, trestu se nevyhnula a od dubna nemohla hrát šest měsíců. Návrat na kurty podnikla až v letošní sezoně a vrátila se ještě silnější.
Letošní tenisový rok je totiž její zatím nejlepší v kariéře. V předchozích letech posbírala tři tituly na okruhu ITF a stejný počet triumfů slavila letos, a to dokonce na větších akcích než tehdy.
Největší průlom přišel v uplynulém týdnu. Česká teenagerka dostala divokou kartu na turnaj WTA 500 v Guadalajaře a takřka dokonale ji využila. I díky skalpu obhájkyně titulu Magdaleny Frechové se ve slabší konkurenci probila až do semifinále a naprosto zaslouženě učinila obrovský skok v žebříčku.
Své žebříčkové maximum před dopingovým trestem, kterým byla 226. pozice, dokonce vylepšila o téměř 100 míst. Momentálně se nachází na 144. příčce a už teď může plánovat svůj první start na dospělých grandslamech. Ten by měl proběhnout v lednu na Australian Open.
Bartůňková se tak nenechala nešťastnou loňskou suspendací zlomit. Letošní tenisový rok začínala coby až 493. hráčka světa a v lednu se propadla na 537. místo hodnocení. Za necelých osm měsíců se tak posunula o bezmála 400 míst.
Další vynikající zprávou pro Bartůňkovou je fakt, že kvůli loňskému dopingovém trestu ve zbytku letošní sezony neobhajuje ani jeden bod. Její další zastávkou by měl být hardový podnik WTA 125 v tureckém Samsunu. Ten je na programu od 29. září do 5. října.
