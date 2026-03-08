Drama v Indian Wells: Ital obviňoval soupeře i diváky. Velká chyba ho stála zápas

Dramatickou koncovku měl zápas druhého kola na Masters v Indian Wells mezi Lucianem Darderim (24) a Rinkym Hijikatou (25). Italský tenista totiž žádal video a přezkoumání kontroverzní situace, která nastala při mečbolu soupeře. O několik minut později se ukázalo, proč se nakonec musel smířit s těsnou porážkou.
Luciano Darderi sám při mečbolu porušil pravidla (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Incident se uskutečnil při vedení Hijikaty 5:4 a 40:15 v rozhodujícím setu, kdy měl Australan mečbol na vlastním servisu. Výměna se rozehrála, ale Darderi ji přerušil a ukazoval směrem do publika, že někdo narušil hru na kurtu. Jenže pokud nedojde k vyrušení ze strany soupeře, umpirového rozhodčího či sběrače míčků, není možné se takto dožadovat připsání či opakování bodu.

Darderi dokonce v jednom momentě vyzýval svého protivníka Hijikatu, že během výměny promluvil on a porušil tím pravidla. "Řekl jsi pane bože," říkal Australanovi. "Cože? Já jsem nic neřekl a ani jsem nic neslyšel," nechápal Hijikata.

Ital si vyžádal přezkoumání situace s pomocí videa. Umpirový sudí ale rovnou oznámil, že se bude vyhodnocovat to, zda Darderi výměnu neoprávněně sám přerušil. "Já bych přece nepřestal hrát. Děláte chybu," říkal Darderi směrem k umpirovému rozhodčímu.

O několik minut později se však ukázalo, že sám porušil pravidla. Z hlediště se sice skutečně ozval nějaký hlas, který zřejmě vykřikl "aut", ale to není důvod, aby Darderi výměnu zastavil. Takové situace se totiž během tenisových zápasů bohužel dějí docela často a hráči na to musí být zvyklí. Obzvláště v této době, kdy je hlášení autů elektronické.

Darderi tedy přerušením výměny sám porušil pravidla ATP, a to při mečbolu, což pro něj znamenalo porážku 6:4, 2:6, 4:6 a definitivní konec nadějím na obrat.

Po zhlédnutí videa ještě chvíli diskutoval s umpirovým sudím. Z hlediště pak na něj jeden z fanoušků zavolal, že video nelže. Rozhozený Ital se poté vydal směrem ke své lavičce, balil si věci a mezitím si ještě podal ruku s Hijikatou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
08.03.2026 18:56
Díky Rinky, skvělá práce!
Tohohle špagetovýho blba už mám na blacklistu celkem dlouho a vypadá to, že to je kariérní blacklist.
Sincaraz
08.03.2026 20:26
Kapitan_Teplak
08.03.2026 18:19
Drama? Komedie a Darderi je klaun.
Otmar
08.03.2026 18:14
Nemůžu pochopit, když si někdo pořád myslí, že na diváky platí pravidla, ne to bože tenisová. Snad nepsaná pravidla všeobecné slušnosti, ale to je tenisovými funkcionáři nevymahatelné.
Sincaraz
08.03.2026 18:06
Darderi je otravný, ako človek aj ako hráč ... ak tie antukové 250-tky, ktoré povyhrával, neobháji, nebude mi to vadiť
