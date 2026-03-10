Draper před šlágrem proti Djokovičovi: Je to největší možná výzva, přiznal obhájce titulu
Draper překonal zranění levé paže, které ho na šest měsíců vyřadilo ze hry, a před pár týdny se vrátil do tenisového kolotoče. Už na druhém turnaji je však pod velkým tlakem. V Indian Wells totiž obhajuje svůj dosud nejcennější titul. V prvních dvou kolech ukázal, že se jeho hra postupně zlepšuje, stále však není ve své nejlepší formě. Ve třetím kole přehrál bez ztráty setu Francisca Cerúndola a svůj výkon si pochvaloval.
"Dnes jsem měl ze své hry i z fyzické kondice velmi dobrý pocit. Myslím, že první set byl na velmi vysoké úrovni. Druhý set už byl horší, měl jsem tam hodně výkyvů," komentoval zápas s Argentincem, který vyhrál 6:1, 7:5. "Dokázal jsem ale bojovat a hrát skvělý tenis hlavně v důležitých momentech, například za stavu 5:5. To je přesně to, co hledám. Chci být konzistentní po celý zápas a věřím, že to přijde s větším počtem odehraných utkání," dodal.
Od svého odstoupení z loňského US Open odehrál Draper jen Davis Cup na začátku února a poté startoval na turnaji ATP 500 v Dubaji, kde vypadl ve druhém kole na Francouzovi Arthuru Rinderknechovi. To však bere jako pozitivní. "Myslím, že to vlastně bylo dobře, protože mi to pomohlo vrátit se do soutěžního režimu, aniž bych tělo příliš zatěžoval," uvedl. "Pak jsem mohl přijet sem, týden trénovat a v prvním kole jsem odehrál třísetový zápas, abych strávil na kurtu víc času."
Britský tenista v osmifinále vyzve zdejšího rekordmana a pětinásobného šampiona Djokoviče. Srba velmi unává a vzhlíží k němu, přesto se na tento těžký duel těší. "Novak je ta největší možná výzva. Pro mě je to nejlepší tenista všech dob. Mám k němu obrovský respekt za to, co dokázal a co stále dokazuje. Právě pro takové zápasy tvrdě pracuji a vkládám do tenisu tolik úsilí," řekl v rozhovoru na kurtu.
Draper měl pro vítěze 23 grandslamových titulů jen slova chváli a přiznal, že se od něj rád učí. "Jeho mentalita i tenis jsou vždy na neuvěřitelně vysoké úrovni. Budu muset hrát opravdu dobře a využít své šance. Především jsem ale velmi vděčný nejen za to, že tu můžu být, ale i za možnost hrát proti takovým hráčům, zlepšovat se a znovu dostat šanci soutěžit na turnajích, kde chci být," dodal s nadšením. S Djokovičem se utkal pouze před pěti lety ve Wimbledonu a prohrál ve čtyřech setech.
Bývalý čtvrtý hráč světa rozebral i to, jak trávil čas během léčby zranění. "Bylo to ale náročné, protože jsem pořád trénoval. Když si totiž v tenise dáte příliš dlouhou pauzu, rychle ztratíte kondici a návrat je potom velmi obtížný. Zároveň jsem byl doma obklopený rodinou, což obvykle nezažívám, takže to bylo moc příjemné," řekl a promluvil i o tom, že kvůli bolestem musel lehce změnit svůj forhend a také nyní hraje s jinými strunami.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře