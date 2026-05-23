Druhý vavřín pro Tiena. Americký talent otočil bitvu s Navonem a ovládl Ženevu
Navone – Tien 6:3, 3:6, 5:7
Ve výborné formě se prezentoval v Ženevě Navone. A semifinálový přemožitel Caspera Ruuda vlétl plný sebevědomí i na Tiena. V páté hře to byl on, kdo jako první uspěl na returnu, a když vzápětí brejk potvrdil při svém podání, vedl už 4:2. Americký tenista marně hledal ve zbytku úvodní sady na agresivně hrajícího soupeře zbraň. Za stavu 5:3 navíc levou rukou hrající Tien podruhé zaváhal na podání a sadu tak ztratil za 51 minut boje 3:6.
Vítěz loňského Next Gen Finals pro nejlepší hráče do 20 let ale ve druhém setu podstatně zpřesnil hru. Po zisku hned úvodního podání Argentince sice brejk potvrdit nedokázal, i nadále však měl ve výměnách více ze hry. To se potvrdilo v páté hře, kdy znovu uspěl na příjmu a tentokrát si už náskok vzít nenechal. Set dovedl za 42 minut k vítěznému konci 6:3 a srovnal stav utkání na 1:1.
Tien vstoupil do třetího setu v naprosto dominantním stylu. V úvodních třech gamech dovolil Argentinci zisk jediného fiftýnu a bleskově se ujal vedení 3:0. Navone se ale dokázal z mizerného vstupu vzpamatovat. V páté hře uspěl na příjmu, následně odvrátil při svém podání brejkbol a bylo vyrovnáno – 3:3.
V dalších minutách si oba tenisté bez problémů drželi své servisy. Rozhodující moment tak přišel za stavu 6:5 pro Američana. Navone se na podání dostal do stavu 15:40, první mečbolovou možnost Tiena ještě odvrátil, druhou už ne, a svěřenec Michaela Changa se tak po dvou hodinách a 31 minutách mohl radovat z vítězství po setech 3:6, 6:3 a 7:5.
Rodák z Irvine si tak připsal druhý kariérní titul, ten první získal v loňském roce na turnaji v Métách. Tien si také vylepší své dosavadní žebříčkové maximum, kterým byla dvacátá příčka. V novém vydání žebříčku bude osmnáctým hráčem světa.
"Cítím se neskutečně. Od začátku to byl neuvěřitelně náročný zápas a některé výměny v úvodu musely být snad delší než můj první set v semifinále. Mám strašnou radost, že jsem vyhrál," řekl Tien.
