Dubaj: Nosková je poslední nadějí. Češka musí najít formu a vyzve nebezpečnou veteránku

DNES, 06:00
V úterý půjdou do akce poslední dvě české naděje na prestižní tisícovce v Dubaji. Trápící se Linda Nosková bude ve druhém kole čelit nebezpečně rozjeté veteránce a může padnout, pokud nenajde lepší formu. Skončit by mohla i Sára Bejlek, která vyzve bývalou šampionku a favorizovanou světovou třináctku.
Linda Nosková zatím v letošní sezoně marně hledá svou nejlepší formu (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 17. 2.

Češi v akci
Bejlek (ČR) – Bencicová (9-Švýc.) | Court 2 (09:30 SEČ)
Nosková (10-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | New Court 1 (14:00 SEČ)

Nosková se trápí, Bejlek zkusí překvapit

Linda Nosková si letos prochází krušným obdobím, postrádá svou nejlepší formu a předvádí nestabilní výkonnost. Pokud nechce stejně jako před týdnem v Dauhá skončit již ve druhém kole, bude s největší pravděpodobností muset najít lepší výkon než ten z úvodního zápasu proti Ann Liové. Nejen s Američankou, ale i s puchýři bojovala přes dvě hodiny a tři sety. Teď ji čeká papírově mnohem těžší soupeřka. A sice Sorana Cirsteaová, která má vynikající formu a hraje svou poslední sezonu v kariéře. Rumunka včetně triumfu doma v Kluži vyhrála posledních šest zápasů, přičemž neztratila set a v Dubaji si na úvod poradila s Aljaksandrou Sasnovičovou. Nosková je dokonce mírnou kurzovou outsiderkou a s Cirsteaovou měla v jediném předchozím souboji na začátku sezony 2024 v Brisbane potíže a zvítězila až ve třech setech. Nutno přiznat, že Cirsteaová tehdy nebyla v tak dobré formě jako nyní.

Další z posledních dvou českých nadějí na turnaji je Sára Bejlek. Talentovaná mladá Češka pokračuje ve své neporazitelnosti na půdě Spojených arabských emirátů a včetně šokujícího triumfu na pětistovce v Abú Zabí vyhrála už osm duelů v řadě. Svůj debut na tisícovce v Dubaji odstartovala hladkým vítězstvím v souboji divokých karet se Zeynep Sönmezovou a v dalším kole se pokusí zaskočit favorizovanou světovou třináctku a bývalou šampionku Belindu Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny má letos výbornou bilanci 7:1 a shodou okolností prohrála pouze s jiným mladým českým talentem Nikolou Bartůňkovou na Australian Open. V Dubaji začala nepřesvědčivě a prohrála úvodní set s Jessicou Bouzasovou. Ve zbytku utkání však dominovala, a pokud nebude zdravotně limitována, měla by si poradit i s mnohem méně zkušenou Bejlek.

Úterní program

CENTER COURT (od 08:00 SEČ)
1. Gračovová (Fr.) – Pegulaová (4-USA)
2. M. Andrejevová (5-) – Kasatkinová (Austr.)
3. Gauffová (3-USA) – Kalinská (-)
4. Rybakinová (1-Kaz.) – Birrellová (Austr.) / nejdříve v 16:00 SEČ
5. Ealaová (Fil.) – Paoliniová (6-It.)


NEW COURT 1 (od 08:00 SEČ)
1. Alexandrovová (8-) – Linetteová (Pol.)
2. Mertensová (Belg.) – Navarrová (14-USA)
3. Ružičová (Chorv.) – Zacharovová (-) / nejdříve v 11:00 SEČ
4. Badosaová (Šp.) – Svitolinová (7-Ukr.)
5. Nosková (10-ČR) – Cirsteaová (Rum.)


COURT 2 (od 08:00 SEČ)
1. Stearnsová (USA) – Tausonová (12-Dán.)
2. Bejlek (ČR) – Bencicová (9-Švýc.)


COURT 4 (od 08:00 SEČ)
1. Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan) – Bhosaleová/Plipuechová (Indie/Thaj.)
2. Jovicová (16-USA) – Šnajderová (-)
3. Bouzková/Tjenová (ČR/Indon.) – Dabrowská/Stefaniová (5-Kan./Braz.) / nejdříve v 11:00 SEČ
4. Hunterová/Siniaková (7-Austr./ČR) – Perezová/Schuursová (Austr./Niz.) / nejdříve ve 12:30 SEČ

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

17
Přidat komentář
Mony
17.02.2026 13:55
Růža jako LLL ve 3.kole!
Závidění hodné štěstí poražené v 1.kole kvaldy...kdyby Terka neskrečla ,tak je tam jako výše nasazená místo ní!
Reagovat
Serpens
17.02.2026 10:02
To se dalo čekat, můžeme být rádi, že to aspoň nepřišlo v Abú Dhabí. Sára je skleněnka a vždycky bude, to už minulost prokázala, taková je genetika a její tenisové (zlo)zvyky. Máme aktuálně jen málo držáků, Noskovou, Siniakovou, Fruhvirtovou a doufejme, že se k nim přidají mladice Bartůňková, Valentová a Valdmannová (Samson nejspíš bude další skleněnkou)
Reagovat
Mony
17.02.2026 10:05
Tělo Laury akorát nezvládlo kdysi náročný turnaj v Praze na antuce, jinak bych ji zatím nenálepkoval.
Reagovat
Serpens
17.02.2026 10:09
Letos odehrála zatím minimum zápasů (v Ostravě skrečovala), loni tam taky měla nějaké delší pauzy.
Reagovat
Mony
17.02.2026 10:48
Ten skreč v Ostravě raději komentovat nebudu
Reagovat
bardunek666
17.02.2026 11:51
Letos se zatím skoro po ní slehla zem
Reagovat
Georgino
17.02.2026 13:57
Který Sářin tenisový zlozvyk mohl vést k poranění břišního svalu?
Reagovat
Mony
17.02.2026 09:46
Hodně jsem se na zápas Sáry s BeBe těšil a upravil kvůli tomu denní rozvrh..co naděláme
Reagovat
aligo
17.02.2026 12:17
Taky jsem si dnešek tomuto zápasu přizpůsobil... Škoda že jsou odhlášky pár minut před startem a ne třeba 3,4 hodiny
Reagovat
Mony
17.02.2026 09:43
Slavné české sklo!
O Sáře jsem si myslel, že je Ocelka..
alespoň víme, že ten pláč nebylo něco osobního, ale zdravotního
Reagovat
Kapitan_Teplak
17.02.2026 11:59
Vždyť ta v posledních letech neodehrála čtvrt rok bez zranění.
Reagovat
Random33
17.02.2026 09:34
Vic napadne to ty nase tenistky udelat nemuzou? Kdyby hraly s kvalifikantkou, urcite nastoupi k zapasu. Ale kdyz je ceka nejake eso, tak radsi odstoupi? A jeste chvilku pred zapasem? Narazim predevsim na Baru.
Reagovat
Mony
17.02.2026 09:45
Za ten risk s kolenem a ještě k tomu reálná prohra? To jí za to asi nestojí.
Určitě to koleno nějak cítí
Reagovat
lvicek
17.02.2026 11:57
My si tady rikame, ze odstoupila na posledni chvili, ale je vlastne otazka, kdy se to dozvi na turnaji a kdy potom ta informace probubla ven do programu. Treba to tak na posledni chvili nebylo. At se daji holky dohromady, obe me fakt mrzi :/. Baru jsem videla hrat kus prvniho zapasu a prislo mi, ze hraje super!
Reagovat
rkames
17.02.2026 09:31
tak Sára Bejlek nenastoupí...škoda
Reagovat
pantera1
17.02.2026 09:21
Linda by to mohla zvládnout a Sára překvapit. Tu BeBe by mohla vyřadit, bude to teda těžký, ale proč ne. Má dobrou formu a sebevědomí. Musí na ňu prostě vlítnout
Reagovat
pantera1
17.02.2026 10:06
Tak to je škoda, na Sáru jsem se těšila, koukám samá skreč . Linda je snad ok a nastoupí.
Reagovat

