Dva kroky od Sunshine Doublu! Siniaková s Townsendovou dál vládnou a jsou v semifinále

DNES, 17:26
Aktuality 19
WTA MIAMI - Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se znovu přiblížily zisku prestižního Sunshine Doublu. Nasazené dvojky, které kralovaly na předchozí americké tisícovce v Indian Wells, stále v Miami neztratily set. Favoritky si poradily 6:2, 6:2 s čínskou dvojicí Xinyu Jiang, Yi-Fan Xu a postoupily do semifinále.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová jsou už v semifinále (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

X. Jiang/Y. Xu – Siniaková/Townsendová 2:6, 2:6

Siniaková s Townsendovou v posledních týdnech suverénně vládnou ženské čtyřhře. V Indian Wells neztratily v pěti zápasech jediný set a parádní jízdu předvádí i v Miami, kde protáhly svou aktuální neporazitelnost na osm utkání (16:0 na sety).

Nasazené dvojky nezaváhaly ani ve čtvrtfinále proti čínské dvojici Jiang, Xu a rodačce z Hradce Králové se podařilo pomstít krajanky Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Favorizovaný česko-americký tandem byl od začátku do konce zápasu jasně lepší a postup slavil za hodinu hry.

Siniaková s Townsendovou nepotvrdily úvodní brejk a dovolily Číňankám srovnat na 2:2. Jejich reakce však byla skvělá a vzápětí snadno vyhrály následující čtyři gamy. Podobně probíhalo i druhé dějství, v němž Češka s Američankou opět ztratily vedení o brejk, avšak od stavu 2:2 dominovaly.

Na prestižní Sunshine Double, tedy triumf v Indian Wells a Miami v jedné sezoně, útočí Siniaková vlastně poprvé. V kalifornské poušti sice kralovala také v roce 2023 s Barborou Krejčíkovou, nicméně kvůli zranění nemohla hrát čtyřhru v Miami a další deblovou soutěž absolvovala až na French Open.

V semifinále potkají Townsendová se Siniakovou turnajové trojky Gabrielu Dabrowskou s Luisou Stefaniovou, nebo nebezpečnou nenasazenou dvojici Sofia Keninová, Ljudmila Samsonovová.

Momentálně dělí Siniakovou a Townsendovou od Sunshine Doublu jen dvě vítězství. V minulosti ho dokázaly zkompletovat jen dvojice Jana Novotná s Helenou Sukovou (1990), Lisa Raymondová s Rennae Stubbsovou (2002), Raymondová se Samanthou Stosurovou (2006-07), Martina Hingisová se Saniou Mirzaovou (2015) a Elise Mertensová s Arynou Sabalenkovou (2019).

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

19
Přidat komentář
PTP
24.03.2026 18:23
Dvojici SinTown hrozí Sunshine Double!
Reagovat
Krisboy
24.03.2026 17:54
Reagovat
Alien
24.03.2026 17:50
Tak tohle už není normální!
Reagovat
Krisboy
24.03.2026 17:56
Naopak, tohle je Kačenky standard. Rutina.
Reagovat
GaelM
24.03.2026 18:13
Brutální!
Reagovat
tommr
24.03.2026 17:49
Překvapivě hladké vítězství pro SinTown. Čekal jsem že Číňanky jim budou klást větší odpor ... smile
Do semifinále bych jim přál pár Kenin/Samsonova který se mi zdají hratelnější než Dabrowski/Stefani ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:49
Já čekal drtivé vítězství, takže cajk
Reagovat
tommr
24.03.2026 17:52
já jsem taky rád. V semifinále se ušetřené síly budou hodit ...
Reagovat
The_Punisher
24.03.2026 17:55
Tak ty vždycky bereš trochu pesimičtější scénář, aby tě výsledek potěšil V každém případě téměř v suchém triku. SinTown mají nakročeno k dalšímu titulu a šance jsou vysoké.
Reagovat
tommr
24.03.2026 18:05
šance jsou podle mě slušné ale ne vysoké. Ted teprve přijdou ty opravdu těžké soupeřky: Dabrowski/Stefani, Mertens/Zhang nebo Italky ...
Reagovat
com
24.03.2026 18:13
takze Kenin/Samson a ve finale proti Peguly s Hunter smilesmile
Reagovat
The_Punisher
24.03.2026 18:14
Jaká Samson! Laura tam nehraje!
Reagovat
com
24.03.2026 18:15
na ová se nehraje
Reagovat
The_Punisher
24.03.2026 18:13
Tak v tom s tebou plně souhlasím
Reagovat
lana
24.03.2026 18:43
Šance možná nejsou vysoké, ale na druhou stranu nejsou nižší, než mají ty soupeřky
Reagovat
Honza-K
24.03.2026 18:19
Mně se zdá, že se Taylor proti loňsku zlepšila
Reagovat
com
24.03.2026 17:32
Kačenka skvěle smile
Reagovat
The_Punisher
24.03.2026 17:55
Reagovat
hanz
24.03.2026 17:27
Za to Mirýsek se asi na Bůčka naštval a odhlásil se ze čtyřhry...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist