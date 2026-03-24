Dva kroky od Sunshine Doublu! Siniaková s Townsendovou dál vládnou a jsou v semifinále
X. Jiang/Y. Xu – Siniaková/Townsendová 2:6, 2:6
Siniaková s Townsendovou v posledních týdnech suverénně vládnou ženské čtyřhře. V Indian Wells neztratily v pěti zápasech jediný set a parádní jízdu předvádí i v Miami, kde protáhly svou aktuální neporazitelnost na osm utkání (16:0 na sety).
Nasazené dvojky nezaváhaly ani ve čtvrtfinále proti čínské dvojici Jiang, Xu a rodačce z Hradce Králové se podařilo pomstít krajanky Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Favorizovaný česko-americký tandem byl od začátku do konce zápasu jasně lepší a postup slavil za hodinu hry.
Siniaková s Townsendovou nepotvrdily úvodní brejk a dovolily Číňankám srovnat na 2:2. Jejich reakce však byla skvělá a vzápětí snadno vyhrály následující čtyři gamy. Podobně probíhalo i druhé dějství, v němž Češka s Američankou opět ztratily vedení o brejk, avšak od stavu 2:2 dominovaly.
Na prestižní Sunshine Double, tedy triumf v Indian Wells a Miami v jedné sezoně, útočí Siniaková vlastně poprvé. V kalifornské poušti sice kralovala také v roce 2023 s Barborou Krejčíkovou, nicméně kvůli zranění nemohla hrát čtyřhru v Miami a další deblovou soutěž absolvovala až na French Open.
V semifinále potkají Townsendová se Siniakovou turnajové trojky Gabrielu Dabrowskou s Luisou Stefaniovou, nebo nebezpečnou nenasazenou dvojici Sofia Keninová, Ljudmila Samsonovová.
Momentálně dělí Siniakovou a Townsendovou od Sunshine Doublu jen dvě vítězství. V minulosti ho dokázaly zkompletovat jen dvojice Jana Novotná s Helenou Sukovou (1990), Lisa Raymondová s Rennae Stubbsovou (2002), Raymondová se Samanthou Stosurovou (2006-07), Martina Hingisová se Saniou Mirzaovou (2015) a Elise Mertensová s Arynou Sabalenkovou (2019).
Komentáře
Do semifinále bych jim přál pár Kenin/Samsonova který se mi zdají hratelnější než Dabrowski/Stefani ...