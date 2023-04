Džabúrová v oblíbeném Charlestonu ožila. I díky dešti vyřadila bývalou šampionku a obhájila finále

Ons Džabúrová má za sebou životní sezonu, během které získala dva tituly (WTA 1000 Madrid a WTA 500 Berlín), dostala se do finále dvou grandslamů (Wimbledon a US Open) a ve světovém žebříčku se vyšplhala na 2. místo.



Úvod roku 2023 ji ale v optimální formě nezastihl. Polovinu z osmi zápasů prohrála a navíc musela na menší operaci kolena.



Formu nachází až na prvním letošním turnaji na antuce. Tento týden na podniku WTA 500 v Charlestonu už vyhrála stejný počet zápasů, co v předchozích třech měsících dohromady. Se čtyřmi soupeřkami navíc neztratila ani set.



V sobotním semifinále si poradila s šampionkou z roku 2017 Darjou Kasatkinovou. V úvodu zápasu Džabúrová prohrávala 2-5 s mankem dvou brejků, ale vývoj otočila. Pomohla jí i dešťová pauza, která zápas na téměř čtyři hodiny přerušila.



Tuniská tenistka se na kurt vrátila za stavu 3-5 a byť čelila dvěma setbolům, dokázala je odvrátit, získala čtyři gamy po sobě a ujala se vedení. Ve druhé sadě sice prohrávala 0-2 a neudržela vedení 5-3, ale souboj s divokým průběhem nakonec zvládla lépe a zvítězila 7-5 7-5.



"Musím poděkovat dešti. Umožnilo mi to promluvit si s trenérem. Dal mi nějaké rady a já mohla přemýšlet o tom, co se v prvním setu stalo. Moje hra tam byla, jen jsem potřebovala najít nějakou drobnost. Moc mi ta pauza pomohla," přiznala Džabúrová, jež vyhrála 10 z 12 posledních semifinálových duelů.



28letá Tunisanka porazila o tři roky mladší světovou osmičku popáté v řadě a vzájemnou bilanci upravila na 5-2. Hráčku Top 10 přemohla poprvé v sezoně.







Džabúrová si semifinále v Charlestonu zahrála třetí rok po sobě a postupem do finále obhájila body z loňského ročníku. Předloni se do finále v Jižní Karolíně dostala i na menším podniku kategorie WTA 250.



Celkově se prodrala do 11. finále a usilovat v něm bude o 4. titul. Může se dočkat odvety za loňskou porážku proti Belindě Bencicové, pokud ta dokáže vyřadit domácí nasazenou jedničku Jessicu Pegulaovou.



Druhé semifinále se bude kvůli dešti dohrávat až v neděli od 18:30 SELČ. Souboj obhájkyně titulu Bencicové s Pegulaovou byl v sobotu večer přerušen za stavu 7-5 a 6-6 z pohledu Švýcarky, v tie-breaku bude podávat Američanka za stavu 4-2.



Play is suspended in Charleston ☔️



Bencic leads Pegula, 7-5, 6-6 (2-4). pic.twitter.com/RIAhiK2Bdt — wta (@WTA) April 9, 2023