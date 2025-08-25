Famózní práce Krejčíkové! Na US Open zametla s favorizovanou kanadskou kometou a jde dál

DNES, 18:43
Aktuality 26
US OPEN - Barbora Krejčíková (29) schytala do prvního kola probíhajícího US Open velmi těžký los. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se ovšem komety letošní sezony Victorie Mbokové (18) nezalekla a černého koně turnaje porazila hladce 6:3, 6:2. Ve druhém kole se čtvrtfinalistka ročníku 2021 střetne s Mojukou Učidžimaovou z Japonska.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Mboko Victoria
Barbora Krejčíková proti kanadské kometě dominovala (© SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Krejčíková – Mboková 6:3, 6:2

Souboj s nasazenou Mbokovou hned v prvním kole rozhodně budil respekt. Kometa letošní sezony, která dorazila po šokujícím triumfu na tisícovce v Montrealu a mohutném skoku do TOP 30 žebříčku a patřila mezi černé koně turnaje, dokonce byla favoritkou.

Krejčíková ovšem na papírové předpoklady nehraje. V zápase byla jasně lepší, mnohem méně chybovala a posbírala více vítězných úderů než kanadská senzace. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře měla vynikající start a hned po úvodním gamu vedla o brejk. Mbokové sebrala servis znovu v poslední hře tohoto setu a mezitím zlikvidovala obě brejkbolové hrozby.

V úvodní polovině druhého dějství Mboková pomáhala nevynucenými chybami ještě víc. Krejčíková se tak mohla radovat z velmi nadějného náskoku 4:1, který klidně mohl být 5:0, kdyby proměnila brejkbol ve čtvrtém gamu. Mrzet ji to však nemuselo, protože ani ne hodinu a půl trvající duel ukončila již na returnu.

Pro Krejčíkovou musí skalp Mbokové znamenat obrovskou vzpruhu. Kvůli vleklému zranění zad totiž vstoupila do letošní sezony až v půlce května, nebyla v nejlepší formě ani kondici a po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu se propadla skoro k hranici elitní stovky žebříčku.

Svou letošní zápasovou bilanci vylepšila brněnská rodačka na 9:6 a počtvrté v kariéře postoupila do druhého kola US Open. Hlavní soutěž newyorského grandslamu si poprvé vyzkoušela až v roce 2021 a došla do čtvrtfinále. Od té doby tady druhé kolo nepřekročila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V dalším kole bude mít na papíře mnohem snadnější soupeřku. Nastoupí totiž proti Japonce Učidžimaové, která na úvod likvidovala hned několik mečbolů proti Olze Danilovičové.

Krejčíková ve druhém kole ženské dvouhry doplnila krajanky Terezu Valentovou a Markétu Vondroušovou. V pondělí vstoupí do letošního US Open ještě Karolína Muchová a Marie Bouzková, v úterý půjdou do akce Linda Nosková a Kateřina Siniaková.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

26
tommr
25.08.2025 19:17
Bára odehrála překvapivě solidní zápas Otázka je jak dalece jí pomohlo to že Mboko měla nějaký potíže se zápěstím. Odpověď na to nám asi dá už příští zápas proti letos trápící se Uchijima ...
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 19:20
No Uchijima v 1. kole překvapila a vyřadila Dani i když měla hodně štěstí. Nicméně Bára by měla zápas zvládnout a i dál to má hratelný smile
Reagovat
Otmar
25.08.2025 19:07
Barboru je třeba pochválit za výsledek a skvělé taktické vedení zápasu. Zpomalování, prodlužování pauz, dlouhá příprava mezi míčky rozhodily Mboko tak,
že často stála na lajně se svěšenýma rukama a nevěděla co dělat, aby vzápětí nevrátila druhý servis nebo nevěděla, co ze slajzem. Herně to teda od Barbory žádný zázrak nebyl a ani nemusel, protože Kanaďanka hrála tužku. Ke svým špičkovým výkonům má Bára hodně daleko, ale třeba na USO ještě přijdou. To by bylo fajn!
Reagovat
HankMoody
25.08.2025 19:07
Tady rozhodly zkušenosti. Bára to odehrála od začátku do konce naprosto s přehledem. Vyzrálý a kvalitní výkon.
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 19:15
Jo, jo Bára od začátku držela Mboko pěkně na uzdě smile
Reagovat
Blondie
25.08.2025 19:04
Super, neviděla jsem, ale Bára pro mě rozhodně byla velká favoritka
Jen tak dál :)
Reagovat
Sinuhet1
25.08.2025 19:02
jak tu psali jini, kdyz to Bare jde, jeji takticka hra je balzam na dusi
Reagovat
Sincaraz
25.08.2025 18:52
Príbeh padajúcej "hviezdy" začal?
Reagovat
tommr
25.08.2025 19:21
já bych Mboko předčasně neodepisoval. Domnívám se že její dnešní slabší výkon mohl být zapříčiněný tím zraněným zápěstím se kterým měla problémy už v Montrealu ...
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:49
BÁRA smile dnes profesorský a výborný výkon smile Od začátku zápasu vše fungovalo, servis, taktika, skvěle mixovala hru.......Naopak Mboko začala velmi špatně, možná byla nervní z velkého očekávání, sekala hodně dvojchyb a v zápase si neškrtla.
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:51
Baruška má ráda i sázkaře. Kurzik 2,68 potěšil, he-he.
Reagovat
jih
25.08.2025 18:52
Reagovat
Liverpool22
25.08.2025 18:53
smile smile smile
Reagovat
Yonaash
25.08.2025 19:01
Zápas jsem neviděl, tak nemůžu soudit. Ale minimálně podle statistik má 24 UE a 18W - negativní bilance.
Reagovat
Serpens
25.08.2025 18:48
Bravo Báro, tohle byla výchovná facka jako řemen, Mboková si o ni říkala jako nikdo Ještě lepší facka ovšem trapnému rasistickému obecenstvu, díky němuž je US Open nejhorším GS, a vždycky jím zůstane.
Reagovat
FedError
25.08.2025 19:11
USO je viac ako AO
Reagovat
aligo
25.08.2025 18:47
Bára hrála dnes opravdu famózně, jestli to bude schopná udržet, tak může na USO předvést velké věci
Reagovat
Mony
25.08.2025 18:47
Snad jí ten zabijácký mód vydrží.
S tímhle jí věřím i proti Sábě.
U Báry ale nikdy nevíš. Na ty nepohodové dny je hodně háklivá.
Takhle suveréní ale dlouho nebyla.
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:49
Bylo to zamýšleno jako báseň? S volným veršem?
Reagovat
Mony
25.08.2025 18:51
Nezamýšlím, jen píšu.
Reagovat
Mony
25.08.2025 18:51
To určitě ne
Reagovat
Trojchyba_Mat
25.08.2025 18:59
Škoda...
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:45
Baruška si nepřijela pinknout, jako jiní. Krásně se na to dívalo! Jen tak dál, třetí GS by ji slušel.
Reagovat
gugu
25.08.2025 18:47
Slušel! A los taky nevypadá špatně! Uchijima první kolo uhaluzila, Navarro je bez formy a pak už to pujde!!!
Reagovat
Amadeus1
25.08.2025 18:48
Pokud se na Navarro správně nají, tak to půjde. A Mirrečku v dalším kole slupne jako malinu.
Reagovat
pantera1
25.08.2025 18:45
Tenhle titulek se mi mooooc líbí .
Reagovat

