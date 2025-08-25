Famózní práce Krejčíkové! Na US Open zametla s favorizovanou kanadskou kometou a jde dál
Krejčíková – Mboková 6:3, 6:2
Souboj s nasazenou Mbokovou hned v prvním kole rozhodně budil respekt. Kometa letošní sezony, která dorazila po šokujícím triumfu na tisícovce v Montrealu a mohutném skoku do TOP 30 žebříčku a patřila mezi černé koně turnaje, dokonce byla favoritkou.
Krejčíková ovšem na papírové předpoklady nehraje. V zápase byla jasně lepší, mnohem méně chybovala a posbírala více vítězných úderů než kanadská senzace. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře měla vynikající start a hned po úvodním gamu vedla o brejk. Mbokové sebrala servis znovu v poslední hře tohoto setu a mezitím zlikvidovala obě brejkbolové hrozby.
V úvodní polovině druhého dějství Mboková pomáhala nevynucenými chybami ještě víc. Krejčíková se tak mohla radovat z velmi nadějného náskoku 4:1, který klidně mohl být 5:0, kdyby proměnila brejkbol ve čtvrtém gamu. Mrzet ji to však nemuselo, protože ani ne hodinu a půl trvající duel ukončila již na returnu.
Pro Krejčíkovou musí skalp Mbokové znamenat obrovskou vzpruhu. Kvůli vleklému zranění zad totiž vstoupila do letošní sezony až v půlce května, nebyla v nejlepší formě ani kondici a po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu se propadla skoro k hranici elitní stovky žebříčku.
Svou letošní zápasovou bilanci vylepšila brněnská rodačka na 9:6 a počtvrté v kariéře postoupila do druhého kola US Open. Hlavní soutěž newyorského grandslamu si poprvé vyzkoušela až v roce 2021 a došla do čtvrtfinále. Od té doby tady druhé kolo nepřekročila.
V dalším kole bude mít na papíře mnohem snadnější soupeřku. Nastoupí totiž proti Japonce Učidžimaové, která na úvod likvidovala hned několik mečbolů proti Olze Danilovičové.
Krejčíková ve druhém kole ženské dvouhry doplnila krajanky Terezu Valentovou a Markétu Vondroušovou. V pondělí vstoupí do letošního US Open ještě Karolína Muchová a Marie Bouzková, v úterý půjdou do akce Linda Nosková a Kateřina Siniaková.
Výsledky dvouhry žen na US Open
